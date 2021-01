Deler privat jubel

Kongehuset har lagt et billede online efter sejren over Spanien

Der blev jublet i det meste af Danmark, da de danske håndboldherrer fredag aften spillede sig i VM-finalen efter en sejr på 35-33 over Spanien.

Siden har det flydt over på sociale medier med ros til Mikkel Hansen og resten af stjernerne på det danske hold, og i Kongehuset så man også ivrigt med.

På et par billeder, der efter kampen blev lagt på Kongehusets sociale medier, kan man se, hvordan sejren blev fejret hjemme hos kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, der så kampen sammen med deres fire børn prins Christian, prinsesse Isabella og tvillingerne prins Vincent og prinsesse Josephine.

- Her til aften så vi sammen med børnene håndboldherrernes sejr. Et stort tillykke fra os alle seks, lyder det i opslaget, hvor der fortsættes med, at den royale støtte naturligvis fortsætter:

- Vi glæder os til at se finalen på søndag, hvor VM-guldet skal forsvares.

Familien sad klar i Jyske Bank Boxen i Herning, da verdensmesterskabet blev sikret i 2019. Foto: Claus Bonnerup

Søndag gælder det Sverige i finalen ved verdensmesterskaberne.