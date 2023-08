Deler særligt billede: 'Kom så'

Grev Nikolai og kæresten er på plads på stadion for at støtte det danske kvindelandshold

Grev Nikolai og kæresten Benedikte Thoustrup, der for nylig er flyttet til Australien for at studere, har indtaget Stadium Australia i Sydney.

Her sidder de på tilskuerrækkerne og støtter det danske kvindelandshold, der i skrivende stund spiller imod det australske kvindelandshold.

I en story på sin Instagram-profil har grev Nikolai delt en video fra tribunen, hvor han og kæresten er på plads.

'Kom så, kvindelandsholdet!', lyder det fra grev Nikolai i en tekst til billedet.

Også kongehuset har på deres sociale medier sendt en særlig hilsen til det danske kvindelandshold.

Studerer down under

Grev Nikolai og kæresten Benedikte Thoustrup er for nylig flyttet til Australien, hvor de skal bo fra august til november.

Her skal parret studere på University of Technology i Sydney.

I et interview med det hollandske modemagasin Numéro har grev Nikolai tidligere fortalt mere om, hvorfor det netop blev Australien:

– Det næste semester vil jeg tilbringe i Australien, hvor jeg skal læse valgfag. Det er et eventyr, jeg ser frem til at komme i gang med, og jeg er superspændt på at bo i udlandet igen, siger greven og fortsætter:

– Valget faldt på Australien, fordi det er meget fremmed og spændende for en dansker som mig. Jeg har aldrig været så langt væk hjemmefra, og jeg tror på, at det at se dette hjørne af verden skal man bruge mere end to ugers ferie på. Derfor ville jeg gerne flytte dertil.

Grev Nikolai har tidligere boet i Paris sammen med sin kæreste i forbindelse med et udvekslingsophold.

For nylig kom det frem, at grev Nikolai, som til daglig arbejder som model, er blevet tilknyttet influencerbureauet Social Works. Herfra vil den 23-årige greve i fremtiden kunne lave reklamer og andet indhold på sine sociale medier til sine mere end 60.000 følgere.

