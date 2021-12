Den bedste

Nu går snakken igen i de danske stuer. Hvordan synes sidemanden, at dronningens tale var i år - var der styr på både lokker, tupilakker og en ordstrøm uden hakker?

Margrethe som nytårstaler-debutant tilbage i 1972. Foto: Morten Langkilde

Det var 50. gang, at Margrethe talte til nationen og her nogle af reaktionerne. Nederst kan du selv give dit besyv med. Godt nytår.

Andreas Kraul, fodboldkommentator på DR

Andreas Kraul, tv, var stemmen i stuerne, mens danskernes ventede på nyt om Christian Eriksens tilstand. Foto: Jens Dresling

Lige som danskerne forbinder dronningens stemme med nytårsaften, så vil Andreas Krauls røst for altid være forbundet med sommerens EM.

Den 46-årige DR-kommentator sad bag mikrofonen, da Christian Eriksen faldt om på plænen i Parken, og han lagde også tungebånd til, da landsholdet senere foldede sig ud med champagnefodbold.

Hvem er det største samlingspunkt – dronningen eller fodboldlandsholdet?

– Indtil 2021 havde det været nemt at sige dronningen, men landsholdet kom under EM ud i nogle afkroge, hvor dronningen nok ikke fylder så meget. Uanset hvor god en nytårstale dronningen holder, så formår hun ikke på samme måde som landsholdet at gøre så mange mennesker så glade, at de hænger i lygtepælene. Så i sommer nåede landsholdet for en stund op på siden af dronningen.

Og netop derfor er Andreas Kraul glad for, at Margrethe huskede sporten i år.

– Det var en god tale. Hun gik ikke i detaljer med Mæhles ydersideaflevering eller Eriksens kollaps, men det var passende, at hun kommenterede den fællesskabsfølelse, som sport kan give. Og så var det en rørende afslutning. Hun holder virkelig af vores lille land. Der var intet rutine over det, selv om det var for 50. gang.

Peter Ingemann, knallert-glad tv-vært

Peter Ingemann er glad for at køre på knallert og nu kan skuldrene bedre holde til det igen - de er nemlig begge blevet opereret for såkaldt indeklemningssyndrom. Foto: Joachim Ladefoged

Peter Ingemann er godt inde i det royale stof. På onsdag lancerer han TV2-serien ’Ingemann og kongerækken’, hvor den historieinteresserede vært tager Danmarks 53 regenter under kærlig behandling.

– Og Margrethe står som en af største – og det vil hun også gøre om 200 år. Hun har gjort det skide godt. Årets tale var den bedste nogensinde. Det mener jeg virkelig – selv uden af have fået champagne eller andet endnu. Hun har jo tidligere påpeget, at hun ikke var sikker på, at klimaforandringer var menneskeskabte, men nu omfavnede hun klimakampen.

- Tænk hun er 81!

– Hun gav også konspirationsteoretikerne noget at tænke over og sagde, at vi skal lytte til fagligheden, hvis vi skal igennem denne pandemi. Og så kaldte hun også til kamp mod perfektheden. Vi kiggede på hinanden i stuen og var enige om, at det var hendes bedste. Tænk hun er 81 år. Frederik kommer til at vente længe endnu, siger 48-årige Ingemann, der netop er blevet opereret i skulderen, men nu er helt klar til at tage livtag med 2022.

Sussi og Leo, musikere på toppen af Danmark

Leo og Sussi glæder sig til det nye år. Her skal deres karriere nemlig udstilles på museum. Foto: Janus Nielsen

Sussi og Leo har dannet par lige så længe, som Dronningen har været regent. I 50 år!

Duoen så Dronningens tale på Løgstør Parkhotel, inden de skulle på scenen til en restriktionsramt nytårsfest.

– Det var meget fornuftigt, alt det hun sagde. Meget af det med corona var selvfølgelig lidt det samme som sidste år, men jeg bed mærke i det om at være tro på sig selv. Man skal lære sig selv at kende og så skal man være tro ved sig selv. Det stod jeg og nikkede meget til, siger 66-årige Sussi, der som de fleste danskere ikke har en personligt forhold til majestæten, men alligevel har dannet sig en klar mening.

– Hun virker til at være en sød dame, fastslår sangerinden.

– Men vi har spillet for prins Henrik et par gange i Skagen. Han tog bare aldrig konen med, griner 66-årige Leo, der lige som Sussi er ovenpå igen efter en omgang corona.

Virus-restriktionerne kostede duoen en del job i 2021, så nu ser de frem mod nye oplevelser:

– Vi er allerede booket meget, og så skal vores liv og karriere udstilles på Kystmuseet Bangsbo til maj. Det bliver sjovt, lyder det i kor.

Theresia Treschow-Kühl, præst og Årgang 0-mor

Theresia med apoteker-manden Lars Ellebye og Årgang 0-datteren Rachel. Foto: Jonas Olufson

– Dronningen har en samlingskraft og det har hun tænkt sig at blive ved med. Hun gav roser til kronprinseparret, men det var også tydeligt, at hun bliver siddende så som muligt, siger Felsted-præsten Theresia Treschow-Kühl, der er kendt fra Årgang 0-serien på TV2.

– Jeg synes, det var en fin tale. Hun er både forankret i fortiden samtidig med, at hun taler ind i fremtiden – blandt andet om klimaforandringer. Hendes kommentarer om psykisk sygdom og det, at det kan være svært at se, hvordan andre har det, var måske en refleksion over prins Henrik sidste år. Mange har det også svært under coronaen, så det var fint at få det med.

Theresia Treschow-Kühl ved, at Dronningens mange hilsner, som er en stor del af talen, varmer både nær og fjernt. Hun har nemlig selv prøvet at være mindretalspræst i Tyskland.

– Siddende i Sønderjylland var det hyggeligt at få en hilsen i forbindelse med den forsinkede fejring af Genforeningen. Det varmer også, at hun bakker op om danske menigheder i udlandet, og det er vi glade for. Dronningen er i det hele taget meget åben omkring sin tro og meget folkekirkelig i sin måde at være kristen på, siger den 56-årige præst:

– Personligt har været et tumultarisk år, da kirkerne jo blev lukket på et tidspunkt, men det har ikke kun været en bytter. Som familie har vi fået rejst et par gange, og vi fik med lidt hjælp fundet en lejelejlighed til Rachel på Amager. Vores sølvbryllup fra 2020 er dog blevet endeligt udskudt på grund af corona, så nu venter vi med den store fest til om et par år, når Lars fylder 60.