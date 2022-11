Den kongelige jul er truet

Hverken den ældste eller yngste af dronningens sønner havde lyst til at tale med pressen, da der for tredje gang skulle fejres regentjubilæum

Kongefamilien arbejder mod uret, hvis de skal nå at sikre den gode julestemning på slottet. Indtil videre er der intet, der tyder på, at krisen er afblæst, lyder det fra Ekstra Bladets kongehus-kommentator

Da dronning Margrethe, kronprins Frederik og prins Joachim i går alle mødte op på Københavns Rådhus for at være med til fejringen af Margrethes 50-års regentjubilæum, var det samtidig første gang, familien var samlet, siden den opsigtsvækkende familiekrise brød ud i lys lue 28. september, da kongehuset i en pressemeddelelse skrev, at Joachims børn næste år ikke længere må kalde sig prinser og prinsesser.

Siden da har Ekstra Bladet og de fleste andre danske medier forsøgt at få svar på en række spørgsmål som eksempelvis: 'Hvorfor hastede det så meget med udmeldingen?', 'Har dronningen efterfølgende talt med de ulykkelige børnebørn?', 'Hvordan har ændringen påvirket forholdet mellem kronprins Frederik og prins Joachim?' osv. osv.

Sammen hver for sig. Der blev ikke udvekslet kram og hyggesnak, da storebror og lillebror lørdag var med mor på arbejde. Foto: Kenneth Meyer

Lørdag var der dog larmende tavshed fra de kongelige, da de uden at nærme sig den talstærkt fremmødte presse med så meget som et enkelt skridt, hastede ind i varmen på Københavns Rådhus, hvor resten af pressekorpset heller ikke fik mulighed for komme tæt på de kongelige.

Ekstra Bladets kongehusekspert, Kim Bach, er ikke imponeret over, hvordan det kongelige hurlumhejhus tacklede deres første fællesarrangement, siden familiekrisens begyndelse.



Ingen tror på at krisen er ovre

Er krisen nu afblæst eller optrappet efter den fælles optræden ved lørdagens regentjubilæum?

- Den her ceremonielle fejring var et forsøg på at vise, at alt er i skønneste orden, men så længe de ikke går ud og får forklaret sig, vil tavsheden larme. På TV2 News snakkede man jo nærmest ikke om andet end forholdet mellem Joachim, Frederik og dronningen. På den her måde vil krisen bestå. Der er jo ingen, der tror på, at krisen er ovre, fordi Joachim siger ja til at spise frokost på rådhuset.

Margrethe vinkede til undersåtterne fra balkonen, men var ikke meget for at svare på spørgsmål fra pressen. Foto: Martin Sylvest

Hvilket overordnet signal sender det, når man på den her måde klapper helt i?

- Når de er helt tavse, må man jo gå ud fra, at det er fordi, de ikke har noget brugbart alternativ. Man må formode, at der simpelthen ikke er noget godt at sige om situationen. Et alternativ kunne eksempelvis være, at dronningen og Joachim aftalte, at Joachim gav et længere interview i en avis, hvor han lod forstå, at nu havde han fået talt med sin mor og klinket skårene. Tavshed løser intet - tværtimod.

Hvad, tror du, der kommer til at ske nu. Er der dømt glædelig jul, fælles familiehygge og dans om juletræet i de royale stuer?

- De arbejder formodentlig på højtryk på en eller anden løsning. Jeg tror godt, kongehuset ved, at de er nødt til at få lukket det her på en god måde. Ellers bliver det meget begrænset med julehyggen. Det er farligt at lade konflikter gå uløste ind i julen. Det ved de fleste familier. Hvis man ikke har fået løst sine familiekonflikter, inden man bevæger sig ind i den 'sprængfarlige' juletid, har de tendens til at eksplodere.

