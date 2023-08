Derfor blev Zelenskyj forbigået af dronning Margrethe

I 2018 kunne Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, rejse hjem med en helt særlig gave fra dronning Margrethe efter sit besøg i Danmark.

Og her var der ikke tale om hjemmelavet kunst, som Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, fik.

Emmanuel Marcron kom hjem til Frankrig som ridder af Elefantordenen, der er Danmarks ældste og fornemmeste ridderorden. Præcis det samme skete i 2017 for Islands præsident, Guðni Th. Jóhannesson, da han var på besøg i Danmark.

Men der er en helt særlig grund til, at Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, måtte 'nøjes' med dronningens hjemmelavede kunst, og ikke den fornemme titel som ridder af Elefantordenen.

Forskellen ligger nemlig i, at Zelenskyj var på officielt besøg i Danmark og ikke et statsbesøg. Officielle besøg er besøg på niveauet under statsbesøg, og her tildeles der ikke ordener. Zelenskyj var desuden inviteret til Danmark på officielt besøg af Statsministeriet og ikke af Kongehuset.

Dronning Margrethe forærede i stedet den ukrainske præsident noget fra gemmerne. Nemlig maleriet 'Livets træ', som dronningen malede i 1990'erne. Det forestiller et træ.

Den ukrainske præsidentpar havde også et maleri med til dronning. Dog med et lidt andet motiv. Maleriet fra præsidentparret forestiller børn i krig.

Dronning Margrethe havde været i gemmerne og fundet et maleri fra 1990'erne frem til det ukrainske præsidentpar. Foto: Handout / Ritzau Scanpix

Spild af tid

Den ukrainske præsident ankom søndag i sidste uge til Danmark. Han var i selskab med sin hustru, Olena Zelenska. De blev taget imod af kronprinsesse Mary, statsminister Mette Frederiksen (S), udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), økonomiminister Jakob Ellemann-Jensen (V) og forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V).

Volodymyr Zelenskyj, der var i Danmark i forbindelse med at Holland og Danmark har forpligtet sig til at donere F-16-kampfly til Ukraine, besøgte mandag dronning Margrethe, der var vært ved en frokost.

Et besøg som Ekstra Bladets kongehuskommentator, Kim Bach, kaldte 'spild af tid'.

- Manden er i krig. Hvert minut tæller. Så at spilde tiden med at møde folk, der ikke bestemmer noget som helst og næppe ved meget mere end andre, er måske ikke videre respektfuldt og direkte tosset, lød det fra Kim Bach.

