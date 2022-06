Det betyder ingenting

At Herlufsholms bestyrelse har trukket sig, får ingen betydning for kronprinsparrets beslutning om, hvorvidt deres børn skal fortsætte på skolen, vurderer ekspert

- Det er klart, at de har fået mere at tænke over. Men jeg tror ikke, det kommer til at ændre på deres beslutning.

Sådan lyder vurderingen fra kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen, efter Herlufsholm Skole har meddelt, at hele bestyrelsen har trukket sig.

Kronprinsparret ældste søn, prins Christian, går i øjeblikket på skolen, hvor der den seneste tid er blevet beskrevet en kultur med vold, mobning og krænkelser, mens det er planen, at også prinsesse Isabella skal starte på skolen efter sommerferien.

Kronprinsesse Mary og kronprins Frederik har efter stor kritik fra offentligheden for deres manglende stillingtagen til sagerne på Herlufsholm meddelt, at de har brug for yderligere information for at tage stilling til, om deres børn skal fortsætte på skolen.

Den udmelding vil de holde fast i, selvom bestyrelsen nu har trukket sig, vurderer Lars Hovbakke Sørensen.

- Jeg vil ikke mene, at de ændrer holdning på grund af det her. De har meldt ud, at de vil afvente den undersøgelse, der er i gang lige nu af forholdene på skolen, og om der kommer nye ting frem, og det tror jeg, de vil holde fast i. Men det er klart, at det her giver dem yderligere at tænke over, lyder det fra kongehuseksperten.

Hele bestyrelsen på Herlufsholm valgte lørdag at trække sig. Foto: Per Rasmussen

Problemet står klart

Kongehuseksperten mener dog, at det for kronprinsparret formentlig vil være et godt tegn, at bestyrelsen nu har anerkendt, at de ikke længere kan stå for det videre kulturarbejde på skolen.

- At bestyrelsen trækker sig, siger jo noget om, at de også godt kan se, at de har ansvaret for nogle ting, der måske ikke burde være foregået. Det viser, at der har været noget alvorligt galt på skolen, og at der skal ske store ændringer. Det er noget, der må give stof til eftertanke hos kronprinsparret, og det hele vil indgå i deres overvejelser.

I forbindelse med at bestyrelsen har valgt at trække sig, har Herlufsholm offentliggjort en rapport udarbejdet af STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, red.), hvori bestyrelsen får hård kritik for deres håndtering af elevtrivslen på skolen.

Her bliver der samtidig beskrevet flere sager om overgreb, krænkelser og mobning i detaljer, og det kan få betydning for kronprinsparret, vurderer Lars Hovbakke Sørensen.

- Det er klart, at der vil være folk i offentligheden, der læser de her ting, der kan se, at de her sager, der bliver beskrevet præcist og detaljeret er meget grove, siger han og fortsætter:

- Flere vil måske reagere og synes, det er nogle forfærdelige ting og igen stille spørgsmålstegn ved, om kongehuset skal have børn der. Så det vil klart vække stof til eftertanke og indgå i de brikker i puslespillet, som kronprinsparret skal samle, når de skal tage stilling til, om deres børn skal fortsætte der.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra kongehuset, men det har i skrivende stund ikke været muligt.