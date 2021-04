- Det er slet ikke overraskende

Når prins Christian har overstået afgangseksaminerne i niende klasse, starter han som kostelev på Herlufsholm Gymnasium.

Dermed siger han også farvel til de vante rammer på Amalienborg og flytter hjemmefra for i stedet at vie sit liv til at være kostelev på fuld tid.

Netop valget af skole kommer ikke bag på Lars Hovbakke Sørensen, der er kongehusekspert og historiker.

- Det er slet ikke et overraskende valg. Herlufsholm er en kendt skole, der er berømt for dens høje kvalitet, og den er samtidig karakteriseret ved at have et stort internationalt udsyn, siger han og fortsætter:

- Det er vigtige kvalifikationer, når man står til at skulle være konge. Der er det vigtigt, at man får et internationalt perspektiv også, og det gør man på Herlufsholm.

Selvom Lars Hovbakke Sørensen pointerer, at det for mange danskere vil virke tidligt at flytte hjemmefra i en alder af 15 år, som prins Christian kommer til, så er det ikke unaturligt, når det drejer sig om den royale familie.

- Det er meget naturligt, at man som kongelig skal prøve nogle forskellige ting af, og at man skal flytte hjemmefra, fordi man skal have et anderledes job senere hen, hvor der er meget ansvar, siger han og fortsætter:

- De fleste vil synes, at det er ret tidligt, hvis man er en almindelig dansk borger, og der vil man nok tænke, at det er usædvanligt, men det er noget specielt, når man er kongelig, og man tilmed også skal være konge. Det kræver, at man får nogle andre udfordringer.

Prins Christian flytter hjemmefra som konsekvens af uddannelsen. Foto: Philip Davali

Konservativ tradition

- Herlufsholm har jo også et ry for at være en hård skole, hvor der er hårde ritualer og disciplin - hvad tænker du om, at man alligevel har valgt sådan en skole?

- Det passer meget godt, når man tænker på, at kongefamilien har en tilknytning til en lidt mere konservativ tradition og en nær tilknytning til militæret, siger Lars Hovbakke Sørensen.

- Så på den måde passer det ind i opfattelsen af, hvordan en kommende konge skal 'opdrages'. Det skal være med respekt og disciplin. Det er den her mere gammeldags måde at blive skolet på, men i en ny og mere moderne form, hvor man også har det internationale udsyn. På den måde er det et godt match.

- Samtidig svarer det jo også til de traditioner, der er i kongehuset, hvor flere andre har været på kostskole - heriblandt kronprins Frederik og prins Joachim og senest prins Nikolai, lyder det fra Hovbakke Sørensen.

Et forløb som kostelev på Herlufsholm Gymnasium er ikke billigt.

Ifølge Herlufsholms hjemmeside koster et ophold som kostelev i skoleåret 2021/2022 157.000 kroner. Lars Hovbakke Sørensen vil dog ikke kommentere de økonomiske aspekter af skolevalget nærmere.

- Kongehuset har de midler til rådighed, som de bliver givet af staten, og det er så nogle af de penge, man bruger på det, lyder det fra Hovbakke.