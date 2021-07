- Det ser lidt uheldigt ud

Sagen kort

Danske fodboldfans bosiddende her til lands er forment adgang til Wembley i London, når Danmark i onsdag skal spille semifinale mod England.

Det står klart, efter flere dages diplomatiske forsøg på at åbne den britiske grænse for danske fans et endt uden resultat.

Søndag lagde flere folketingspolitikere massivt pres på udenrigsminister Jeppe Kofod for at få ham til at kontakte de britiske myndigheder.

Udenrigsministeriet oplyste dog til Ekstra Bladet søndag, at det var den danske ambassadør i London, der tog dialogen med de britiske indrejsemyndigheder.

Og her blev konklusionen søndag eftermiddag, at der ikke bliver lavet undtagelser for danske fans, der fortsat er tvunget til 10 dages karantæne ved indrejse, da Danmark er på Storbritanniens 'orange liste'.