Det ville være helt uhørt!

Når det onsdag aften går løs med det helt store semifinalebrag imellem Danmark og England, kommer kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og prins Christian til at være nogle af de få repræsentanter fra Danmark, der kan overvære EM-kampen direkte fra Wembley i London.

De britiske indrejseregler betyder nemlig, at størstedelen af de danske fodboldfans må blive hjemme, og at det kun er danskere bosat i England og særligt indbudte gæster, der må være til stede i Parken.

Her er kronprinsparret og deres ældste søn altså nogle af de særligt indbudte, og det er helt naturligt, lyder vurderingen fra Sebastian Olden-Jørgensen, der er kongehusekspert og historiker.

Her ses kronprins Frederik med Belgiens konge Phillipe af Belgien under Danmarks kamp mod Belgien i Parken. Foto: Jens Dresling

- Kronprinsen er meget sportsinteresseret og engageret i sport, og hvis han og familien er blevet indbudt, ville det være en decideret uhøflighed at afvise det. Det ville være meget uhøfligt og helt uhørt at afvise en officiel invitation på den måde. Han er jo blevet inviteret for at repræsentere Danmark, lyder det fra Sebastian Olsen-Jørgensen.

Ville være som strejke

Kongehuseksperten mener derfor heller ikke, at der er noget problematisk i, at kronprinsfamilien sender repræsentanter til Wembley.

- At kronprins Frederik er der er jo også en måde at signalere, at han repræsenterer dem, der ikke kan være der. Så det ser jeg slet ikke noget problem i. Det ville være et større problem, hvis han sagde nej. Det ville være som at strejke, lyder det fra Olden-Jørgensen, der fortsætter:

- For kronprinsen vil være der med to egenskaber. Det ene er selvfølgelig, at han er kommende konge og repræsenterer landet, og så er han der også i kraft af, at han er meget sportsinteresseret. De to egenskaber smelter sammen. Så han er der ikke kun, fordi han er VIP, men ligeså meget fordi han er meget interesseret i sport.

Kronprinsparret har flere gange været i Parken og se Danmark spille sammen med deres søn Prins Christian. Foto: Jens Dresling

- Men det kan vel skabe noget forundring derude blandt den almene dansker over, at de kan deltage, når fans ikke kan?

- Man kan sige, at det er jo ikke en beslutning, som kronprinsen har taget. Det er ikke ham, der har lavet reglerne, og når han bliver særligt indbudt, så siger han selvfølgelig ja. Alt andet ville være helt uhørt.

Kun adgang for VIP'er

Reglerne, som betyder, at det kun er et fåtal danskere bosiddende i Storbritannien, der har mulighed for at se EM-semifinalen på Wembley, gælder ikke for en række folk med særlig VIP-status.

Derfor er blandt andet også kulturminister Joy Mogensen (S) inviteret til kampen.

Sagen kort Danske fodboldfans bosiddende her til lands er forment adgang til Wembley i London, når Danmark i onsdag skal spille semifinale mod England. Det står klart, efter flere dages diplomatiske forsøg på at åbne den britiske grænse for danske fans et endt uden resultat. Søndag lagde flere folketingspolitikere massivt pres på udenrigsminister Jeppe Kofod for at få ham til at kontakte de britiske myndigheder. Udenrigsministeriet oplyste dog til Ekstra Bladet søndag, at det var den danske ambassadør i London, der tog dialogen med de britiske indrejsemyndigheder. Og her blev konklusionen søndag eftermiddag, at der ikke bliver lavet undtagelser for danske fans, der fortsat er tvunget til 10 dages karantæne ved indrejse, da Danmark er på Storbritanniens 'orange liste'.

Det er en række forskellige grupper, der hører under de særlige VIP-regler. Det kan du blive klogere på i boksen herunder:

Disse har særstatus - Medlemmer af det europæiske fodboldforbund UEFA's top - Medlemmer af det internationale fodboldforbund FIFA's top - Medlemmer af toppen af fodboldforbund med tilknytning til FIFA og UEFA - Topfolk fra organisationer, der sponserer eller er partnere til EM 2020 - Højtstående repræsentanter fra de lande, som deltager i EM. Vis mere Vis mindre

Kronprins Frederik, kronprinsesse Mary samt prins Christian har ved flere lejligheder været til stede i Parken for at overvære det danske landshold på hjemmebane.

Nu får de således også muligheden for at se holdet på Wembley i London, når det onsdag går løs sammen med en række udvalgte danskere på tribunen i rødt og hvidt.