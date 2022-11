Dronning Margrethe bryder med tradition

Juleaften er for rigtig mange fyldt med gamle traditioner.

Og sådan har det da også været for dronning Margrethe, der plejer at holde juleaften på Marselisborg Slot. Men det bliver der ikke noget af i år.

For første gang skal dronningen fejre juleaften på Djursland sammen med sin søster Bendikte og private venner, det oplyser Kongehuset onsdag.

'Traditionen tro vil H.M. Dronningen også i år opholde sig i Aarhus på Marselisborg Slot over julen. Dronningen tager ophold på slottet fra den 21.- 30. december og fejrer juleaften sammen med H.K.H. Prinsesse Benedikte og private venner på Djursland', fremgår det blandt andet på kongehusets hjemmeside.

Dronningen skal da heller ikke se frem til at få besøg af hverken kronprins Frederik eller prins Joachim i juledagene. De er nemlig begge rejst på juleferie til udlandet.

Dronningen skal i år ikke holde jul med kronprinsparret, der tager til Australien. Foto: POLFOTO / Rasmus Flindt Pedersen

På hjemmesiden fremgår det, at kronprinsfamilien drager på juleferie til Australien, hvor de vil fejre julen sammen med kronprinsesse Marys familie.

Ligesom prins Joachim og prinsesse Marie tager på en 'længe planlagt udenlandsrejse.'

'D.K.H. prins Joachim og prinsesse Marie vil sammen med deres børn tage på en længe planlagt udlandsrejse hen over julen' skriver kongehuset, der dog ikke oplyser, hvor deres ferie går hen.

Kongehus i kaos

Det danske kongehus har i længere tid befundet sig i det, som kongehuskommentator Kim Bach kalder 'kaos'.

- Hvad der var usædvanligt for et halvt år siden, er det ikke længere med det her kongehus, vi er i 'new normal', der er et kongehus præget af kaos, og det har det været siden foråret, sagde Kim Bach kort efter, at kronprins Frederik til TV 2 havde udtalt sig om den uro, der har huseret i kongehuset, efter at dronningen valgte strippe prins Joachims børn for deres titler som prinser og prinsesse tidligere på året.

- Det er trist at se, hvor berørt han er blevet af beslutningen. Det gør selvfølgelig et indtryk på hans bror. Hans eneste og min eneste. Men Majestæten og min mor har truffet en beslutning, som er hendes, og det har jeg fuld forståelse for, lød det fra kronprinsen.

Kronprins Frederiks udtalelse kom flere uger efter, at Ekstra Bladet havde mødt Prins Joacim i Paris, hvor prinsen fortalte, at hans børn var blevet gjort fortræd.

- Det er aldrig sjovt se sine børn på den måde blive gjort fortræd, lød det blandt andet fra prins Joachim til Ekstra Bladet.