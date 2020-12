Dronning Margrethe deltager i julegudstjenste: - Det er ikke en klog beslutning

Troen vinder angiveligt over helbredet.

Ifølge Avisen Danmark deltager dronning Margrethe i år i en julegudstjeneste torsdag i Aarhus.

Det fortæller domprovst Gerda Neergaard Jessen til mediet.

- Det er den meddelelse, vi har fået, siger domprovsten til Avisen Danmark.

Dermed skulle dronningen altså være til stede ved gudstjenesten klokken 16 juleaften.

Sådan anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man holder jul i år.

Ikke en god idé

Noget, der måske ikke er supersmart, hvis man spørger kongehuseksperten Søren Jakobsen.

Til Ekstra Bladet fortæller eksperten, at der er tale om modstridende handlinger fra dronningen, når hun fortæller danskerne, at vi skal huske at vaske hænder, blive hjemme og holde afstand, men samtidig selv tager til julegudstjeneste.

- Det er en personlig modsætning, fordi dronningen går meget op i julegudstjenester, og hun er meget troende. Hun burde af hensyn til sig selv ikke gøre det, men her vinder troen, lyder det.

Gudstjenester har været kendt for at være 'superspreder'-arrangementer, og med det i mente mener eksperten altså ikke, at der er tale om den bedste beslutning.

- Det er ikke en klog beslutning helbredsmæssigt, og jeg forstår slet ikke, at man kan gå til gudstjenester. Men for dronningen vinder troen altså over helbredet, lyder det.

Ekstra Bladet har været i kontakt med kongehuset der fortæller, at man ingen kommentarer har, da der er tale om et privat anliggende.

