Dronning Margrethe er blevet vaccineret mod corona

Dronning Margrethe er fredag 1. januar blevet vaccineret mod coronavirus.

Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse.

'Hendes Majestæt Dronningen er i dag blevet vaccineret mod Covid-19. Dronningen genvaccineres om cirka tre uger', lyder det i meddelelsen.

Den første dansker blev vaccineret mod corona 27. december, og frem til onsdag havde 13.311 danskere modtaget vaccinen, som først og fremmest gives til personer, der er i særlig risiko - eksempelvis ældre borgere og kronisk syge - og til det danske sundhedspersonale.

Dagen efter hun holdt sin nytårstale er dronning Margrethe blevet vaccineret mod coronavirus. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Prins Christian smittet

Coronavirussen har også ramt det danske kongehus i året, der netop er gået. For et par uger siden blev kronprins Frederik og kronprinsesse Marys ældste søn, prins Christian, testet positiv for coronavirus efter et lokalt udbrud på hans skole, Tranegårdskolen i Hellerup.

Som konsekvens af smitten var kronprinsparret samt deres fire børn i isolation.

Ingen i familien udover prins Christian testede dog positiv for coronavirus, og i perioden havde prins Christian ikke set sin farmor, dronning Margrethe, og hun havde dermed ikke været udsat for potentiel smitte.

Smittet: Nu er der nyt

'Deres Kongelige Højheder Kronprinsen og Kronprinsessen samt deres fire børn har siden mandag den 7. december 2020 opholdt sig i isolation i Frederik VIII’s Palæ på Amalienborg, efter at Hans Kongelige Højhed Prins Christian blev testet positiv for COVID-19 samme dag', lød det i den forbindelse i en pressemeddelelse fra kongehuset.

'Kronprinsparret og deres tre yngste børn er i forlængelse heraf blevet testet for COVID-19. Alle testresultater har været negative', lød det videre.

Det er endnu uvist, hvornår andre medlemmer af det danske kongehus bliver tilbudt at få vaccinen.

