Dronning Margrethe har coronavirus

Dronning Margrethe er tirsdag testet positiv for coronavirus

Tirsdag aften er 81-årige dronning Margrethe blevet testet positiv med coronavirus.

Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Her lyder det, at dronningen dog ikke er alvorligt syg.

'Dronningen udviser kun milde symptomer og opholder sig nu i Christian IX’s Palæ på Amalienborg,' lyder det i pressemeddelelsen.

I pressemeddelelsen oplyser kongehuset videre, at dronningen skulle være rejst af sted på vinterferie til Norge onsdag, men det bliver naturligvis ikke til noget.

Kongehuset meddeler, at man følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Har fået tre stik

Af dronning Margrethes officielle kalender fremgår det, at dronning Margrethe så sent som tirsdag 8. februar deltog i flere officielle arrangementer.

Tirsdag modtog hun således Burkina Fasos ambassadør i afskedsaudiens i Christian IX's Palæ på Amalienborg, mens hun senere på dagen var til stede ved åbningen af udstillingen Dannebrog. Kongeskib 90 år på M/S Museet for Søfart i Helsingør.

Kongehuset oplyser til Ekstra Bladet, at de ikke har yderligere kommentarer for nuværende, men at de følger myndighedernes anbefalinger.

Det betyder blandt andet, at de nu udfører smitteopsporing og kontakter de mennesker, der har været særligt tæt på dronning Margrethe de seneste dage.

Tidligere har dronningen over for Ritzau bekræftet, at hun er vaccineret tre gange mod coronavirus.