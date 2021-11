Dronning Margrethe har fået tredje vaccinestik mod corona

Dronning Margrethe har modtaget det tredje stik med en vaccine mod coronavirus.

Det fortæller regenten til Ritzau på et pressemøde i Tivoli.

Pressemødet afholdes i forbindelse med genopsætningen af forestillingen 'Snedronningen', som dronningen er scenograf på.

Hun fik det første stik med en coronavaccine 1. januar i år. Tre uger senere fik dronningen sit andet stik.

Adspurgt på onsdagens pressemøde om, hvilke tanker dronningen har gjort sig om det tredje stik, lød svaret:

- Jeg har fået.

Senest skulle 'Snedronningen' for femte gang have været opført i 2020. Men den endte med at blive aflyst på grund af coronapandemien.

Den har nu repremiere 1. december i Koncertsalen i Tivoli.

Dronningen fortæller om en stor skuffelse over, at balletten ikke blev til noget sidste år.

- Så vi har glædet os dobbelt så meget til at komme i gang i år.

- Jeg tror, at alle går til det med entusiasme, energi og store forventninger, lød det fra regenten på pressemødet.

I sin nytårstale sidste år brugte dronningen tid på at sende en tak til det danske sundhedsvæsen, der har kæmpet med følgerne af pandemien.

- De talte ikke timerne eller dagene. De lindrede. De forskede af al magt for at forstå sygdommen, lød det.

Hun rettede også en tak til de ansatte og beboere på plejecentre landet over.

Kongehuset havde corona tæt inde på kroppen, da kronprinsparrets ældste søn, prins Christian, blev testet positiv for corona i midten af december sidste år.

Det skete efter et smitteudbrud på prinsens skole, Tranegårdskolen, i Hellerup.

Siden 30. august har det været muligt at blive revaccineret med et tredje stik mod corona.

I øjeblikket inviteres primært personer over 65 år, sundhedspersonale og personer i særlig øget risiko til at få et tredje vaccinestik.