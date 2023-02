Dronning Margrethe under kniven: Nu melder kongehuset ud

Efter længere tids smerter i ryggen måtte dronning Margrethe onsdag lægge sig under kniven i en planlagt operation på Rigshospitalet i København.

Den operation er nu overstået med succes. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse.

'Operationen er forløbet planmæssigt, og dronningens tilstand er efter omstændighederne god og stabil,' lyder det i beskeden, der fortsætter:

'Dronningen vil i den kommende tid fortsat være indlagt på Rigshospitalet, og herefter venter en længere periode med rekonvalescens og genoptræning af ryggen.'

Det var 8. februar, at kongehuset fortalte, at dronningen Margrethe skulle opereres i ryggen, efter den 82-årige regent flere gange i dagene op til havde været tvunget til at aflyse arrangementer.

Kongehuset ønskede ikke at oplyse, hvad det præcis var, dronning Margrethe skulle under kniven for, men professor emeritus i rygsygdomme Tom Bendix har over for Ritzau vurderet, at det sandsynligvis er spinalstenose.

Den operation har hun tidligere gennemgået i 2003, og nogle får en ny operation 10-20 år efter, fortalte han.

Ekstra Bladet mødte mandag kronprinsesse Mary uden for Skuespilhuset i København i forbindelse med uddelingen af Uddannelses- og Forskningsministeriets EliteForsk-priser 2023. Her ville vi høre, om der var bekymringer i familien op mod operationen, der aldrig er uden risiko. Det ville hun dog ikke sige meget om, men hun satte alligevel et par ord på situationen:

- Selvfølgelig tænker man meget over det, men hun er ved godt mod. Hun er megasej, lød det fra kronprinsesse Mary, inden hun haster ind i den ventende royale kronebil.

Der venter nu dronning Margrethe et længere genoptræningsforløb, hvorfor 'en række officielle programpunkter i den nærmeste fremtid vil blive udsat, aflyst eller varetaget af andre medlemmer af den kongelige familie', har kongehuset tidligere fortalt.

Kronprinsen er i øjeblikket regent, mens dronning Margrethe er sygemeldt. Prinsesse Benedikte overtager tjansen, når kronprinsparret lørdag rejser til Indien på et officielt besøg.