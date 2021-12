Dronning Margrethes soldater ramt af corona

Den Kongelige Livgarde er ramt af et større smitteudbrud. Presseofficer vil ikke løfte sløret for omfanget af smitte, men det er et betydeligt tal, lyder det

Flere soldater i Den Kongelige Livgarde kan se frem til anden jul end den, de havde håbet på, efter et større coronaudbrud hos garderne.

Det helt store problem er dog ikke de smittede, men i stedet reglerne for isolation.

Det fortæller kaptajn og presseofficer i Den Kongelige Livgarde Thomas Reimann til Ekstra Bladet.

- Det er et betydeligt antal smittede. Vores store problem er dog den her præventive isolation.

- Det har tvunget os til at tage nogle forholdsregler, for at vi kan løse de nationale opgaver, som vi har. Vi snakker om beredskab til støtte for politiet og bevogtningsopgaver ved de kongelige slotte og palæer, siger han.

Løser opgaverne

Selvom Livgarden nu er ramt af et betydeligt antal smittede, vil det ifølge Thomas Reimann ikke have betydning for de opgaver, som garderne varetager, men til gengæld vil det koste på det personlige plan for flere af de ansatte.

- I princippet betyder det ikke noget, hvis vi kigger på de opgaver, vi skal løse. Men smitteudbruddet har jo gjort, at de mennesker, der havde nogle fridage, hvor nogle skulle havde været hjemme i julen, er blevet kaldt ind til tjeneste, siger Thomas Reimann.

Indkaldelsen er sket i forbindelse med værnepligtsrådet. Derudover er der blevet fundet løsningerne på tværs af Forsvaret, hvor 2. brigade i hærkommandoen er kaldt ind til at løse nogle af de opgaver, som tidligere var varetaget af Den Kongelige Livgarde.

- Vi har i samarbejde med hærkommandoen fået 2. brigade til at overtage nogle af de opgaver, vi udførte for Styrelsen for Patientsikkerhed. De gardere bliver nu afløst, så vi har dem som en god reserve til at trække på.

Testes hyppigt

Vagtkompagniet går i vagttjeneste omkring de kongelige palæer og slotte, der hører under de opgaver, Den Kongelige Livgarde udfører. Derfor er det også vigtigt for Thomas Reimann at betone, at netop de gardere bliver testet i hyppigt omfang.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at de gardere, der går omkring de kongelige slotte og palæer, bliver testet hver tredje dag.

- Det gælder alle dem i aktiv vagttjeneste - altså også dem, der går ved Rosenborg og Kastellet. Andre grupper kan variere lidt, men så snart de går ind i den her periode, hvor de er aktivt vagtgående gardere, så bliver de testet hver tredje dag, lyder det afslutningsvist fra presseofficeren.