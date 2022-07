Dronningen ærer Field's-ofrene: Ét minuts stilhed i Rebild

Den amerikanske uafhængighedsdag 4. juli byder traditionen tro på stor fejring i og udenfor USA, men i Danmark bliver fejringen noget mere afmålt set i lyset af skyderiet i Storcenteret Field's i København søndag aften.

Mens Tivoli umiddelbart efter hændelsen i Field's aflyste deres fejring af 4. juli, har Rebildfesten, der ifølge dem selv er verdens største fejring uden for USA, valgt at holde fast.

I 110 år har der 4. juli været fejring i den nordjyske nationalpark, og sådan blev det også i år, hvor eventet blev skudt i gang mandag formiddag i silende regn og torden.

Det skete med royal deltagelse, da dronning Margrethe, der er protektor for Rebildselskabet, som planlagt dukkede op og var med til at ære de tre døde og mange sårede ved søndagens angreb i storcenteret med ét minuts stilhed.

En af talerne ved Rebildfesten blev i øvrigt afholdt af skuespilleren Caspar Phillipson, der i 2016 spillede den tidligere amerikanske præsident John F. Kennedy i filmen 'Jackie'. Og set i lyset af det tragiske skyderi i Field's, var det nærmest symbolsk, at talen, Caspar Phillipson holdt, var den tale, John F. Kennedy var på vej til at skulle holde, da han blev skudt og dræbt i 1963.

Caspar Phillipson tog rollen som John F. Kennedy på sig præcis som i 'Jackie' fra 2016, hvor han spillede overfor Natalie Portman. Foto: René Schütze

Sendte stor tak

Søndag aften var dronningen og kronprinsparret hurtige til at reagere efter hændelsen. Først aflyste de den planlagte Tour de France-reception på Kongeskibet Dannebrog, og lidt senere sendte de en pressemeddelelse ud.

'Vi har her til aften modtaget den chokerende meddelelse om de alvorlige hændelser i København tidligere i dag. Vi kender endnu ikke tragediens fulde omfang, men det ligger allerede fast, at flere mennesker har mistet livet, og at endnu flere er såret,' lød beskeden, der fortsatte:

'Vores tanker og dybeste medfølelse er hos ofrene, deres pårørende og alle dem, som er berørt af tragedien. Situationen kalder på sammenhold og omsorg, og vi ønsker at rette en stor tak til politiet, beredskabet og sundhedsmyndighederne for deres hurtige og effektive indsats i disse timer.'

Politiet har anholdt en 22-årig mand, og de formoder, at han handlede alene. Han blev tidligere mandag varetægtsfængslet i 24 dage, men han skal overføres til en psykiatrisk afdeling, så snart der er plads.