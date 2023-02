Dronningen: Derfor fratog jeg børnene deres titler

I et interview med Weekendavisen kommer Dronning Margrethe med en - omend noget vag - begrundelse for, hvorfor prins Joachims børn skulle fratages deres titler

Det kom som et stort chok, da dronning Margrethe sidste år meldte ud, at prins Joachims børn ville blive frataget deres prinse- og prinsessetitler.

Nu sætter hun lidt flere ord på beslutningen. Det sker i et stort interview med Weekendavisen.

- Jeg er ikke rigtig glad for at komme ind på det, hvis jeg skal være ærlig. Jeg kunne godt sige noget, men man skal ikke sige alting, starter dronningen med at slå fast.

- For mig har det været vigtigt, at det ikke skulle være Frederiks lod at tage sådan en beslutning. Det var bedre, at det var mig. For så er det den gamle kone, der har besluttet det. Men det er lidt for tæt på endnu til at tale om, fortsætter hun.

Mistede titlerne

Konflikten opstod, da dronningen sidste år meldte ud, at prins Joachims børn - som han har med henholdsvis grevinde Alexandra og prinsesse Marie - fra 1. januar 2023 ikke længere skulle tituleres prinser og prinsesse.

I stedet ville de fremover have titel som grever og komtesse.

Beslutningen gav i dén grad anledning til kurrer på tråden i den kongelige familie.

Den fik således Prins Joachim til i et interview med Ekstra Bladet, at sige, at hans børn var blevet 'gjort fortræd'.

Efterfølgende mødtes han med sin mor på Fredensborg Slot. Her blev de enige om at se fremad, oplyste kongehuset i oktober.

'Gør mig ondt'

Konflikten tiltrak sig dog så megen opmærksomhed, at dronningen så sig nødsaget til at sætte ord på den i sin nytårstale ved udgangen af 2022.

- Jeg omfatter hele min familie med stor kærlighed til alle tider, sagde hun.

- Vanskeligheder og uenighed kan opstå i enhver familie, også i min. Det har hele landet været vidne til. At forholdet til Prins Joachim og Prinsesse Marie er løbet ind i vanskeligheder, gør mig ondt.

