Dronningen: - Det gør mig uendeligt trist

Krigen i Ukraine er i de fleste menneskers tanker.

Og det danske kongehus er ingen undtagelse.

I et opslag på Instagram oplyser kongehuset, at bestyrelsen for dronning Margrethes og prins Henriks fond og bestyrelsen for kronprins Frederiks og kronprinsesse Marys fond har besluttet til sammen at donere en million danske kroner til krigens ofre.

'Der er krig i Europa igen. Det gør mig uendeligt trist at være vidne til det, der sker i Ukraine. Det fremskridt og det håb, som blomstrede overalt i Europa efter Berlinmurens fald, smuldrer nu for øjnene af os,' lyder det i en udtalelse fra dronning Margrethe.

Kæmper for frihed

Hun fortsætter:

'Dagligt følger vi billeder af krigens ødelæggelser og uretfærdighed. Ulykkelige billeder af børn og kvinder, der må sige farvel til deres fædre, brødre og mænd, der som soldater kæmper for Ukraine, men også heltemodige billeder af en stærk ukrainsk ungdom, der kæmper for den frihed, de har ret til, og som de lige nu forsvarer med deres liv'.

Hun understreger, at man i det danske kongehus føler og støtter den ukrainske befolkning.

'For os som danskere gør hele situationen et uudsletteligt indtryk. Vi føler med den ukrainske befolkning og støtter alle, der yder nødhjælp og arbejder for at redde menneskeliv. Må denne meningsløse krig bringes til ophør snarest', lyder det fra dronning Margrethe.

Uendeligt trist

Dermed følger hun i fodsporene på sin søn, kronprins Frederik, der et par gange har kommenteret på krigen.

Kronprinsen udtalte sig for første gang om Ukraine til premieren på 'Against the Ice'

Senest besøgte han og børnene Vincent og Josephine den ukrainske ambassade i København, hvor de lagde blomster. Det skete 4. marts.

'Det er uendeligt trist, hvad vi oplever i Europa lige nu, og det er hjerteskærende at følge situationen i Ukraine', lød det fra kronprins Frederik, der fortsatte i et Instagram-opslag.

'Min familie og jeg er dybt berørte over de billeder og beretninger, som vi dagligt er vidner til. Det gør et meget stort indtryk'