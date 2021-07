Dronningen er ankommet til Færøerne

Trods udskydelse og maskinproblemer på kongeskibet Dannebrog er dronning Margrethe nu ankommet til Færøerne, hvor hun de næste dage skal være på officielt besøg.

Det bekræfter kongehusets kommunikationsafdeling over for Ekstra Bladet.

Dronningen skulle efter planen være ankommet onsdag, men allerede lørdag mødte programmet udfordringer, da kongeskibet Dannebrog på vej mod Færøerne blev ramt af maskinproblemer.

Skibet ligger fortsat stille i havnen i Frederikshavn, og kongehusets kommunikationsafdeling oplyser, at man tidligst forventer, at skibet ankommer til Færøerne søndag.

Onsdag aften skulle dronning Margrethe være fløjet til Færøerne, men turen blev aflyst grundet ustabile vejrforhold.

Nu kan færingerne dog se frem til at modtage dronningen for første gang i flere år.

Dannebrog ligger fortsat stille i havnen i Frederikshavn. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Bruges til ankomst

At dronningen er fløjet på officielt besøg er dog ikke usædvanligt, hvis man spørger Lars Hovbakke Sørensen, der er kongehusekspert.

- Det er meget specielt, at vi har et kongeskib i Danmark. Det er kun i Danmark og Norge, at man har bevaret den tradition. Derfor bliver skibet brugt som en festlig ankomst for dronningen til de steder, hun besøger. Det er den funktion, det har, siger han.

Lars Hovbakke Sørensen er ikke bekendt med, om dronningen enkelte gange sejler hele vejen til den destination, hun besøger. Men det er heller ikke vigtigt, mener han.

- Det vigtige er ikke så meget, hvordan dronningen transporterer sig, det vigtige er ankomsten om bord på skibet, som er meget traditionsrig, siger han.

Kongehuset oplyser til Ekstra Bladet, at man ikke har yderligere kommentarer til problemerne med kongeskibet Dannebrog.