Dronningen helt alene

Der har ikke været meget fest og farver over det forgangne år. Og det nye år bliver heller ikke skudt i gang med den vanlige festivitas.

For traditionelt begynder dronningen året med at holde nytårskur for nogle af samfundets spidser. Men på grund af coronasituationen var festlighederne aflyst, og derfor var det en noget anderledes oplevelse for dronning Margrethe.

I stedet var der blevet sendt skriftlige nytårshilsner til dronningen, og dem modtog hun altså mutters alene i en gylden stol midt i Riddersalen i Christian IX's Palæ på Amalienborg Slot.

Nytårshilsnerne fra de planlagte deltagere kom fra blandt andre statsminister Mette Frederiksen, Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen, og enkelte andre repræsentanter for det officielle Danmark.

De eneste, som dronningen fysisk modtog - med god afstand - var hofmarskalen og kabinetssekretæren.

- Ved denne lejlighed holdt hofmarskalen tale for majestæten på vegne af hoffet, skriver kongehuset på Instagram og fortsætter:

- Efterfølgende overrakte kabinetssekretæren skriftlige nytårshilsener til dronningen fra statsministeren, Folketingets formand samt en række af landets øverste embedsmænd og doyenen for det diplomatiske korps.

Dronningens nytårsfejring består sædvanligvis af nytårstaffel den 1. januar og efterfølgende nytårskure.

Det hører virkelig til sjældenhederne, at der må aflyses.

- I dronningens regeringsperiode er den traditionsrige nytårsfejring i Kongehuset kun blevet aflyst én gang før. Det skete i 2005 som følge af tsunamien i Sydøstasien i julen 2004, oplyste kongehuset i forbindelse med aflysningen af årets nytårstaffel og nytårskure.