Dronningen mødte Putin: Har aldrig set så kolde øjne

Da dronning Margrethe mødte Ruslands præsident, Vladimir Putin, tilbage i 2011 og 2014 fik hun ikke et positivt indtryk af ham.

- Jeg kan huske, at jeg tænkte, han ikke var behagelig. Jeg har aldrig set så kolde øjne i mit liv, siger hun i et stort interview med Weekendavisen.

I 2011 var dronning Margrethe på statsbesøg i Rusland med prins Henrik. Dengang var Vladimir Putin premierminister og den officielle vært var derfor daværende præsident Dmitrij Medvedev.

Tre år senere mødte hun Putin igen i forbindelse med markeringen af 70-året for landsætningen i Normandiet i Frankrig under Anden Verdenskrig.

I interviewet med avisen fortæller dronningen, at hun følger krigen i Ukraine tæt.

Det sker ved, at hun 'læser alle aviser næsten daglig' for at holde sig opdateret om situationen i Ukraine.

Hun glæder sig desuden over, at Ukraine nu får Leopard-kampvogne af allierede lande.

- De har brug for noget tungt. Og de viser også, at de kan bruge det. Det er dybt imponerende.

- Putin troede, at han kunne splitte hele Europa ad, men han fik os til at stå sammen. Det har betydet noget, at vi alle kunne opleve et folk, der sagde: 'Nej, det skal være løgn.' Det er meget stærkt, siger dronning Margrethe til Weekendavisen.

I samme omgang roser hun Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, og måden, han 'går i ét med sit folk'.

Da dronning Margrethe holdt sin nytårstale 31. december var hele det ukrainske folk også de første, der fik en nytårshilsen.

- Heltemodigt kæmper de for deres frihed. Det gør et stærkt indtryk på os alle, lød det blandt andet i nytårstalen.

Ud over krigen i Ukraine kommer dronningen i interviewet blandt andet også ind på sit 'venskabelige forhold' til dronning Elizabeth II af Storbritannien, der døde i september sidste år.

Hun beskriver hende som et forbillede og peger på, hvordan de har en 'parallel skæbne' ved, at ingen af dem blev født til at skulle være sit lands overhoved.