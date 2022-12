Dronningen om krisen i Kongehuset: Gør mig ondt

Under aftenens nytårstale italesatte dronning Margrethe den konflikt, der har verseret mellem hende, prins Joachim og prinsesse Marie.

- At forholdet til prins Joachim og prinsesse Marie er løbet ind i vanskeligheder gør mig ondt, lød det fra dronning Margrethe i nytårstalen.

Udtalelsen kom i forbindelse med, at dronningen talte om de problemer, man kan støde på som familie.

- For de fleste af os er familien noget af det vigtigste i vores liv. Vi følger hvordan vore børn udvikler sig, og hvordan de tager fat på tilværelsens udfordringer på hver deres måde. Vi glæder os, og vi bekymrer os, og vi vil så gerne, at det skal gå dem godt, lød det.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

- Jeg omfatter hele min familie med stor kærlighed til alle tider. Vanskeligheder og uenighed kan opstå i enhver familie, også i min. Det har hele landet været vidne til. At forholdet til Prins Joachim og Prinsesse Marie er løbet ind i vanskeligheder, gør mig ondt, fastslog dronningen.

Hun tilføjede slutteligt, at familien har haft 'en tid med mere ro og eftertanke', og at hun følte sig sikker på, at de kan gå ind i det nye år med fortrøstning, forståelse og nyt mod.

Mister titlerne

Konflikten skyldes, at prinsesse Marie og prins Joachims børn fra 1. januar ikke længere tituleres prinser og prinsesse.

I stedet vil de have titel som grever og komtesse.

Det var en beslutning, dronningen offentliggjorde tidligere på året, og som gav anledning til kurrer på tråden i den kongelige familie.

Prins Joachim sagde i et interview med Ekstra Bladet, at hans børn var blevet 'gjort fortræd'. Efterfølgende mødtes han med sin mor på Fredensborg Slot. Her blev de enige om at se fremad, oplyste kongehuset i oktober.

