Dronningen reagerer på dødsfald

Den græske ekskonge Konstantin II af Grækenland døde tirsdag i en alder af 82 år.

Den tidligere konge var gift med Anne-Marie, som er dronning Margrethes lillesøster.

Og i et opslag på Instagram sætter kongehuset og majestæten nu ord på dødsfaldet.

'Det er med stor sorg, at Hendes Majestæt Dronningen og den kongelige familie har modtaget meddelelsen om, at Hans Majestæt Kong Konstantin II af Grækenland er afgået ved døden tirsdag aften,' skriver de i opslaget, der fortsætter:

'Den kongelige families tanker går i denne stund til Hendes Majestæt Dronning Anne-Marie og hele den græske familie.'

Se opslaget her. Artiklen fortsætter under opslaget ...

Konstantin var Grækenlands konge fra marts 1964 og til april 1967, hvor officerer i den græske hær tog magten ved et kup. Han forsøgte sig med et modkup, der slog fejl, og han og daværende dronning Anne-Marie, som han blev gift med i september 1964, blev tvunget i eksil.

Efter at demokratiet var genoprettet, blev der gennemført en folkeafstemning i Grækenland i 1974. Her blev det besluttet, at monarkiet skulle afskaffes, og Konstantins periode som konge sluttede formelt.

Ekskong Konstantin og eksdronning Anne-Marie boede igennem årene sammen i Rom, London og altså Grækenland. Senest flyttede de fra halvøen Peloponnes til Athen, så Konstantin kunne være nærmere hospitaler.

Ud over sin kone, Anne-Marie, efterlader Konstantin sig fem børn og ni børnebørn.