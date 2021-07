Dronningen rejser med Kongeskibet i dag

Dronning Margrethe går lørdag om bord på kongeskibet 'Dannebrog', hvor hun har sommerresidens, efter at skibets motor er blevet repareret.

Det fortæller chefen for kongeskibet, kommandørkaptajn Peter Schinkel Stamp.

Skibet, der i øjeblikket befinder sig i København, sejler søndag til Aalborg, hvortil det ankommer mandag. Dronningen vil tage ophold i Trend, og skibet vender tilbage til København med dronningen 3. august.

Dannebrog må blive hjemme

Det mere end 90 år gamle skib har haft et dobbelt motorstop. Det fik tidligere i juli store konsekvenser for dronningens plan om at besøge Grønland og Færøerne. Det er uvist, hvad årsagen var, fortæller Peter Schinkel Stamp.

Artiklen opdateres..