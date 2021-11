Dronningen stod af i Roskilde

Dronning Margrethe var søndag på farten og stod for en stund af i Roskilde, hvor den 81-årige majestæt var den absolutte hovedperson under højmessen i byens domkirke.

Margrethe kunne nyde sit og dronning Ingrids håndarbejde fra første række. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Menighedsrådet i Roskilde Domsogn markerer Margrethes kommende 50-års regent-jubilæum ved at genophænge 'Dronningens antependium' frem til 31. januar næste år.

Alterklædet fra 1990 er produceret af Margrethe og hendes mor, dronning Ingrid, og var 15 år undervejs. Det var senest i brug i 2006 i forbindelse med genbegravelsen af kejserinde Dagmar - den danske prinsesse, der blev gift med kejser Alexander 3. og døde i 1928.

Dronningens antependium viser den sidste nadver og 19 andre bibelske motiver. De er udført af Margrethe med broderistinget petitpoint i hørtråd og Ingrid har blandt andet stået for den guldbroderede strålekrans i midten af værket.

Kongehuset oplyser, at størstedelen af de bibelske motiver er syet ind på fire blå bånd, der flugter med altertavlens udsmykning. Antependiet er syet af et stykke håndvævet stof, der er lavet af væveren John Becker, som igennem mange år var designer for Georg Jensen Damask.