Dronningens malerier solgt: Her er prisen

Dronning Margrethe gav to akvareller i gave. Nu er de solgt for et væsentligt højere beløb end vurderingen

To af dronning Margrethes akvareller er blevet solgt for 42.000 kroner - 32.000 mere end vurderingen - hos auktionshuset Bruun Rasmussen.

Til Ekstra Bladet fortæller Niels Raben, afdelingsleder for afdelingen for moderne kunst hos Bruun Rasmussen, at aktionen fandt sted i går aftes.

- Det er to små, fine akvareller. Vi havde sat dem lidt for beskedent i 10.000 kroner, men der var en god budkrig, og de blev solgt i aftes i en af vores onlineauktioner, siger han og tilføjer:

- Det fortæller mig bare, at der er interesse for dronningens kunst.

Et af de to solgte akvareller, der blev solgt til ukendt køber. Foto: Bruun Rasmussen

Malerierne er lavet under dronningens pseudonym Ingahild Grathmer, hvilket ifølge Niels Raben er helt normalt. På bagsiden kan de ses, at malerierne er skabt i 1978 og givet i gave til Erik Fischer, der i årevis var overinspektør på kobberstiksamlingen på Statens Museum for Kunst.

- Er dronningens malerier noget, I ofte har til salg?

- Nej, det er det ikke. Det er måske to håndfulde af majestætens ting, vi har solgt gennem de seneste mange, mange, mange år. Det er yderst sjældent, at der kommer noget frem, siger Niels Raben og minder om, at man så samme interesse for prins Henriks kunstsamling.

Foto: Bruun Rasmussen

- Så det er ikke sådan, at hun selv sidder og pusher sine malerier til jer i ny og næ?

- Nej, overhovedet ikke. Tværtimod. Det kunne hun ikke drømme om. Det hører som sagt til sjældenhederne, at det dukker op.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Kongehuset. Det har ikke været muligt at få en kommentar.