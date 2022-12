Dronningens nytårstale: Det kan ikke undgås

Hvad nævner dronningen i sin nytårstale i år?

Budene er mange, og det er altid svært at spå om, hvad dronning Margrethes nytårstale kommer til at indeholde. Men en ting er sikkert, og det er, at hun vil takke den danske befolkning.

Det mener Ekstra Bladets kongehuskommentator Kim Bach.

- Jeg tror, hun vil takke befolkningen. Hun laver en Charles. Hun vil takke befolkningen for den store opbakning, da hun fik lov til at fejre sit jubilæum, siger Kim Bach.

Sidste år bar dronningens tale meget præg af politik, men spørger man Kim Bach, kommer talen i år til at dreje sig mindre om politik.

- Sidste år gik hun jo meget politisk ind og var en forlængelse af Mette Frederiksens klimabudskaber. Statsministeriet vil nok ikke have sådan et stærkt greb om talen i år. Hun kan måske være mere fri denne gang, siger Kim Bach.

Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Annonce:

Skandalerne bliver nævnt

I det forgangne år, har der være mange kritiske røster og skandaler omkring det danske kongehuset. Prins Christian blev taget ud af Herlufsholm, og dronningen har frataget prins Joachims børns deres titler.

Det vil formentlig blive nævnt, men dronningen vil glide let henover, mener Kim Bach.

- Elefanten i rummet - kriserne - antager jeg, vil blive nævnt. Jeg kunne godt have en fornemmelse af, at hun glider let henover det, måske benytte anledningen til at forklare sin version af historien, at det er nødvendigt at bringe offer for monarkiets skyld, og at kongehuset skal slankes.

- Det vil ligge hendes natur nær at gå henover det. Hun er jo konfliktsky. Det er en god lejlighed for hende, da hun har ordet. Hun kan flette det sammen med det sympatiske. Hun påtager sig et stort offer for at gøre noget så grumt mod sine børnebørn, men gør det i en større sags tjeneste.

Et farligt emne

Kim Bach er også sikker på, at dronning Margrethe ikke forbigår krigen, der lige nu udspiller sig i Europa, der blandt andet har ført til stor inflation i Danmark.

Annonce:

- Den er farlig at tale om inflation, når man selv er meget priviligeret. Jeg kunne godt forestille mig, hun gør det alligevel med en flittig formulering med, hvor hårdt det er for vores mest udsatte af vores landsmænd, siger Kim Bach.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvad var årets største drama i Realityland? Det taler Jeppe Risager, Marco Harry og Mie Fitness om i ugens udgave af 'Der er brev!'. Lyt med her: