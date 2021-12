Droppede ud af Forsvaret: Det skal han nu

Prins Felix forlod Hærens løjtnantsuddannelse efter ganske kort tid, og nu er han klar til at begynde på noget nyt

Efter mindre end to måneder på Hærens løjtnantsuddannelse i Slagelse stod det i efteråret klart, at prins Felix ikke ville gøre karriere i Forsvaret.

I slutningen af september droppede 19-årige Felix ud af uddannelsen med begrundelsen, at det 'bare ikke lige var noget for ham'.

Men nu er prinsen klar til at starte et nyt uddannelsesforløb.

Ifølge Billed-Bladet, der har fået det bekræftet via kongehusets kommunikationsafdeling, starter prins Felix inden længe i et praktikforløb ved A.P. Møller Mærsk.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra kongehuset, men det har i skrivende stund ikke været muligt. Ekstra Bladet har desuden været i kontakt med grevinde Alexandras presseansvarlige, Helle Von Wildenrath Løvgreen, som oplyser, at der for nuværende ingen kommentarer er til historien.

Dermed har det heller ikke været muligt at opklare, hvornår prinsen starter, eller hvad han skal lære hos den hæderkronede virksomhed.

Brød med tradition

Prins Felix var ellers i sommer, da han fik studenterhuen på hovedet, helt klar til at skulle snøre militærstøvlerne.

- Det har været en stor tradition for familien. Nu har min bror prøvet det, og det vil jeg også. Jeg er ikke afskrækket af, at min bror ikke blev der, jeg har været ret besluttet på, at det var det, jeg skulle, lød det fra prinsen i den forbindelse.

Da Prins Felix kort tid efter besluttede at vælge Forsvaret fra, fulgte han således sin bror prins Nikolais eksempel.

I efteråret 2018 stoppede han på sin uddannelse som reserveofficer på Varde Kaserne efter to måneders tjeneste, og begge prinser har dermed brudt med familietraditionen.

Prinsernes far, prins Joachim, startede i sin tid sin militære karriere ved Dronningens Livregiment i 1987. I dag tjener han som forsvarsattaché i Paris.

Også kronprins Frederik har en lang karriere i Forsvaret bag sig; blandt andet har han gjort tjeneste i Frømandskorpset.