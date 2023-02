Dropper Netflix-hit: - Det ville irritere mig grænseløst

Dronningen afslører i et nyt interview, at hun bevidst ikke har set 'The Crown'

Fredag er dronning Margrethe at finde i Weekendavisen, hvor hun giver interview til chefredaktøren Martin Krasnik.

De to taler blandt andet om, hvorfor hun tog titlerne fra prins Joachims børn, selvom hun ikke er meget for at tale om de prækære emne, der har fyldt alt i kongehuset siden efteråret.

Men der er også andre afsløringer, der ser dagens lys i det nye interview.

Blandt andet bliver majestæten spurgt til, om hun har set Netflix-hittet 'The Crown', der føler livet i det britiske kongehus fra dronning Elizabeths kroning frem til årtusindskiftet.

- Nej, det har jeg undladt. Jeg har kendt familien så godt, at det ville irritere mig grænseløst at se dem sige ting, de aldrig ville sige, eller tale på en måde, jeg ikke synes, de ville tale, lyder svaret fra dronning Margrethe.

Nær ven af britisk dronning

Den danske dronning var en nær ven af britiske dronning Elizabeth, der sidste år gik bort i en alder af 96 efter mere end 70 år på den britiske trone.

Dengang sendte dronningen et brev til kong Charles samme aften, nyheden kom.

'Dybt berørt over den triste nyhed om din elskede mors død, sender jeg dig og Camilla mine varmeste tanker og bønner. Din mor var meget vigtig for mig og min familie. Hun tårnede sig op over de europæiske monarker og var en stor inspiration for os alle. Vi kommer til at savne hende forfærdeligt', skrev dronning Margrethe.

Den danske monark sad også langt fremme i kirken under dronning Elizabeths begravelse som et symbol på det tætte forhold, der var mellem de to.

