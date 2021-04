Du må ikke - Margrethe må godt

Det har sine fordele at have sin egen private togvogn

Det er efterhånden en del år siden, at det var muligt at købe en billet til rygekupeen på et DSB-tog. Det stoppede nemlig med rygeforbuddet i DSB's tog, der blev indført i 2007.

Der er dog stadig én togvogn, hvor du kan finde et askebæger. I Kongehusets egen specialvogn er der nemlig stadig mulighed for at få skoddet sin cigaret.

Det viser et billede, det danske kongehus har lagt op sin Instagram.

På billedet sidder dronning Margrethe med sin søster Prinsesse Benedikte på vej mod Kolding for at deltage i den officielle åbning af udstillingen 'Christian 5. - konge, kriger og salvet af Gud' på Koldinghus, der fandt sted i fredags.

Det er dog askebægeret i den fine togvogn, de fleste kommenterer under opslaget.

'Dronning må gerne ryge på toget!! LOVE IT', lyder det begejstret i en af kommentarerne.

Dronningen Margrethe fik togvognen i gave af DSB i anledningen af dronningens 60-års fødselsdag.