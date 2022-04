Efter 19 år: Nu skal de endelig giftes

Prins Gustav til Sayn-Wittgenstein-Berleburg, der er søn af prinsesse Benedikte og afdøde prins Ricard, gifter sig lørdag den 4. juni med sin partner gennem 19 år, Carina Axelsson.

Det bekræfter kongehuset over for Billed-Bladet.

Parret har i mange år ikke kunnet gifte sig, fordi prins Gustavs farfar, fyrst Gustav Albrecht af Sayn-Wittgenstein-Berleburg, i et testamente fra 1939 skrev, at arvingen til slottet skulle gifte sig med en arisk, adelig protestant.

Carina Axelsson, der er født katolik og har mexicanske rødder, levede altså ikke op til kravene.

I 2020 slog en retssag dog fast, at prins Gustav er den retmæssige arving til slottet, hvilket også ser ud til at have banet vejen for brylluppet. Retssagen stod mellem prins Gustav og hans grandonkel, prins Ludwig-Ferdinand, der mente, at han var retmæssig arving.

Siden sin far prins Ricards død har prins Gustav taget sig af driften af Berleburg slot. Han er ikke i arvefølgen til den danske trone.