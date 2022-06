Efter 19 års royal kamp: Endelig må de

Pigen eller slottet!

Det har været det valg, 53-årige prins Gustav har stået overfor.

Hvis han giftede sig med sin udkårne, 53-årige Carina Axelsson, ville han miste Schloss Berleburg i Tyskland, som han ellers stod til at arve.

Prins Gustav, der er nevø til dronning Margrethe - søn af prinsesse Benedikte og afdøde prins Richard - har derfor i 19 lange år kæmpet for kærligheden OG slottet.

I dag lykkedes det endelig.

Prins Gustav til Sayn-Wittgenstein-Berleburg skal giftes med den tidligere model, forfatter og selvudråbte royale rebel Carina Axelsson i slotskapellet på Berleburg.

Carina Axelsson har i mange år været en del af den danske kongefamilie. Her er hun med til dronningens 70 års fødselsdag. Foto: Jens Dige

Det helt store benspænd i parret kærlighedshistorie skal findes i nogle gamle dokumenter, som prins Gustavs farfar har lavet.

Ifølge det testamente, han fik lavet i 1939, var der meget strege krav til kommende arvinger af slottet. Han - for det skulle være en mand - skulle gifte sig med kvinde, der var arisk, adelig og protestant, hvis han skulle arve Berleburg Slot.

Carina Axelsson opfylder ingen af de krav. Hun har en mexicansk mor, er født katolik, og hendes forældre er ikke adelige.

Prins Gustav har i mange år sammen med sin familie kæmpet for at få omstødt den særlige passus i testamentet.

Afgørelse fra retten

En afgørelse fra den tyske højesteret, har slået fast, at prins Gustav er den retmæssige ejer af slottet og de tilhørende besiddelser, og den afgørelse har banet vejen for, at testamentet ikke længere står i vejen for ægteskabet.

Derfor kan der i dag holdes bryllup for parret, der mødte hinanden til et middagsselskab i 2003.

Dronning Margrethe deltager ikke i de længe ventede festligheder, da hun er på sommertogt og er i Aarhus i dag. Derimod er kronprinsparret på plads i Berleburg for at fejre Frederiks fætter Gustav og hans Carina.