Efter kongehus-kaos: TV 2 ændrer planer

Siden det tidligere på efteråret kom frem, at kongehuset fra 1. januar stripper prins Joachims børn for deres titler som prinser og prinsesse, har der stort set været tavst fra de fire børn, det handler om.

Dronning Margrethe begrundede sin beslutning med, at hun ønskede for sine børnebørn, at de kunne forme deres egen tilværelse uden at være begrænset af hensynet til et formelt tilhørsforhold til kongehuset.

Ingen af de fire børn har dog sat ord på, hvordan de faktisk har haft det med at være prinser og prinsesse. Det bliver der dog lavet om på nu.

I programmet 'Min egen kurs', der ifølge B.T. bliver sendt på TV 2 19. december, fortæller prins Nikolai nemlig nærmere om, hvordan det har været for ham at være født ind i rollen som prins.

Dronning Margrethe har valgt, at fire af hendes i alt otte børnebørn fra 1. januar ikke længere skal kaldes prinser og prinsesse. Foto: Jonas Olufson

Ændrer planer

Prins Nikolai sejler i udsendelsen, som er optaget inden meldingen fra kongehuset om, at han og hans tre søskende ville miste deres titler, med Emil Midé Erichsen ud på skibet Havana.

Her taler de om, hvordan det er har været for prins Nikolai at skulle finde sin egen vej i en tilværelse, der i høj grad var defineret for ham på forhånd.

Programmet skulle efter planen have været sendt til foråret, men over for Ekstra Bladet bekræfter TV 2 via redaktør Stine Lundbak Ravn, at krisen i kongehuset netop har været udslagsgivende for, at programmet nu i stedet sendes i december.

'Programmet hvor prins Nikolai medvirker, er optaget inden kongehusets udmelding om ændringer i prins Joachims børns titler. Den samlede serie er planlagt til at blive sendt i løbet af foråret, men da situationen har ændret sig siden vores optagelser, har vi valgt at sende programmet nu, så det fremstår så aktuelt som muligt', skriver hun i en mail til Ekstra Bladet.

'Enestående mulighed'

Da programmet er optaget inden kongehusets udmelding om de kongelige børns titler, kommer prins Nikolai og Emil Midé Erichsen ikke ind på den snak.

Man kan dog alligevel se frem til at opleve prinsen på dybt vand, fortæller han til Ekstra Bladet gennem Helle von Wildenrath Løvgreen, der er presserådgiver for hans mor, grevinde Alexandra.

- Det var en enestående mulighed, som jeg ikke ville gå glip af. Sådan en tur ville de fleste nok sige ja til, siger prins Nikolai og fortsætter:

- Jeg er ikke vant til at sejle eller dykke, så derfor var det en stor udfordring for mig. Samtidig gav turen også anledning til gode og dybe samtaler.

Prins Nikolai og prins Felix er sønner af prins Joachim og grevinde Alexandra. Foto: Jonas Olufson

Selvom at han hele sit liv har været vant til at stå foran et kamera, var det alligevel en uvant oplevelse for prins Nikolai at lave tv. Han kunne dog godt abstrahere fra, at samtalen med Emil Midé Erichsen blev filmet.

- Det var en autentisk oplevelse – også selvom der var kamera ombord. Emil er god til at få skabt en god og afslappet stemning på Havana, siger han til Ekstra Bladet gennem Helle von Wildenrath Løvgreen.

Prins Nikolai har i denne omgang ikke ønsket at svare på spørgsmål om hverken titler eller krisen i kongehuset.

I et interview med Ekstra Bladet fortalte prins Nikolai dog i kølvandet på beslutningen, at han var chokeret og ked af det over beslutningen, som betyder, at han efter nytår i stedet bliver grev Nikolai af Monpezat. Læs interviewet her.