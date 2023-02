Efter operationen: Sådan har dronningen det nu

Dronning Margrethe har været oppe at gå en lille tur og har dermed påbegyndt sin genoptræning efter sin rygoperation. Det fortæller kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, til Ritzau.

- Dronningen har været oppe at gå en lille tur og er således allerede påbegyndt genoptræningen, siger hun.

Dronningens tilstand er efter operationen 'god og stabil', fortæller hun videre.

Dronning Margrethe er igen på benene efter operationen. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Det var i går, onsdag 22. februar, at dronningen lagde sig under kniven.

'Operationen er forløbet planmæssigt, og dronningens tilstand er efter omstændighederne god og stabil,' lød det onsdag aften klokken 18:00 i en besked fra kongehuset, der fortsatte:

'Dronningen vil i den kommende tid fortsat være indlagt på Rigshospitalet, og herefter venter en længere periode med rekonvalescens og genoptræning af ryggen.'

Annonce:

8. februar fortalte kongehuset, at dronningen Margrethe skulle opereres i ryggen, efter den 82-årige regent flere gange i dagene op til havde været tvunget til at aflyse arrangementer.

Kongehuset ønskede ikke at oplyse, hvad det præcis var, dronning Margrethe skulle under kniven for, men professor emeritus i rygsygdomme Tom Bendix har over for Ritzau vurderet, at det sandsynligvis er spinalstenose.

Den operation har hun tidligere gennemgået i 2003, og nogle får en ny operation 10-20 år efter, fortalte han.

Kronprins Frederik er i øjeblikket regent, mens dronning Margrethe er sygemeldt. Prinsesse Benedikte overtager tjansen, når kronprinsparret lørdag rejser til Indien på et officielt besøg.