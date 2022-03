Efter pause: Nu prøver han igen

En ganske kort pause fra boligmarkedet blev det til for prins Nikolai, der netop har udbudt sin lejlighed inde midt i København til salg igen.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Det sker, efter lejligheden ellers har været forsøgt solgt siden september sidste år - og altså blot har været taget helt af markedet i en lille måned.

Prinsens lejlighed rummer 70 kvadratmeter, som fordeler sig over flere etager i et byhus tæt på Søerne og Nørreport. Ud over den eksklusive beliggenhed byder ejerlejligheden også på noget så eftertragtet som en tagterrasse.

Prisen har ikke ændret sig, for den matcher nemlig det gamle priskilt på 5.250.000 kroner, som altså var det, prinsens hjem sidst var udbudt til salg for.

Over prisgennemsnittet

Den fastlagte udbudspris kan omregnes til en kvadratmeterpris på 75.000 kroner og ligger således i den høje ende af det allerede dyre lejlighedsmarked i den eksklusive bydel København K.

Ifølge Boliga.dks udbudstal er den gennemsnitlige kvadratmeterpris for ejerlejligheder i området nemlig 69.300 kroner i øjeblikket.

22-årige prins Nikolai købte selv lejligheden tilbage i 2019 for 4,1 millioner kroner og kan dermed glæde sig over, at København - ligesom store dele af resten af landet - har oplevet massive boligprisstigninger siden da. I København K alene er udbudskvadratmeterpriserne for ejerlejligheder steget 29 procent fra 2019 til det aktuelle udbud.

Prins Nikolai er den førstefødte søn af prins Joachim og grevinde Alexandra. Prinsen studerer på Copenhagen Business School - og har netop læst et semester i Paris, hvor resten af den royale familiegren er bosat.

Se Prins Nikolais lejlighed her