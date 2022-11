Efter Qatar-udmelding: Kronprinsen kan ikke altid styre sig

Kronprins Frederik skal - trods god plads i kalenderen - ikke til VM i Qatar. Kongehuskommentator roser kongehuset for 'at kunne styre sig' denne gang

Når VM i Qatar sparkes i gang på søndag, bliver det uden det officielle Danmark og kronprins Frederik på lægterne.

Det slog kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, fast, da hun søndag bekræftede over for Ritzau, at kongehuset følger den fungerende regerings linje, som er ikke at tage afsted, så længe der ikke er dannet en ny regering.

- Kronprins Frederik kan ikke altid styre sig, og dronningen, der jo er hans chef, kan heller ikke altid styre ham, så ros for, at de har styret sig her. Det kan man glæde sig over, lyder det fra kongehuskommentator Kim Bach til Ekstra Bladet oven på søndagens udmelding.

Kronprins Frederik her med en signeret spilletrøje i forbindelse med EM i 2020. Kronprinsen vil ikke repræsentere Danmark ved VM i Qatar, der begynder søndag 20. november. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

- Man forestiller sig næsten, at dronning Margrethe har sat sig på Frederik for at afholde ham fra at tage derned, tilføjer Kim Bach.

Jordkongen Jokke og Fredes fede fidus: Så rige er prinserne

Forvirring

Udmeldingen om, at kongehuset følger regeringens linje, kommer efter længere tids forvirring om, hvorvidt kronprins Frederik skulle afsted. Et spørgsmål, som Ekstra Bladet flere gange har forsøgt at få svar på. Blandt andet i Vietnam, som kronprinsparret besøgte i forbindelse med et erhversfremstød.

- Det danske landshold har altid min støtte, lige meget hvor i verden de spiller, sagde kronprins Frederik til Ekstra Bladet.

- Betyder det så, at De rejser derned (til VM i Qatar, red.)?

- De har min støtte 'so far'. Lige nu ved vi ikke noget.

Søndag aften - en uge inden VM - blev vi så alle klogere. Kongehuset følger den officielle linje fra regeringen.

Plads i kalenderen

Kim Bach vurderer da også, at kronprins Frederik ville få meget svært ved at tage til Qatar uden en kulturminister at 'gemme' sig bag.

Kronprins Frederik vil ikke svare på, om han tager til Qatar eller ej i forbindelse med VM

- Hvis kongehuset tog alene derned, så stod kronprins Frederik alene i den moralske kugleregn, men hvis han havde en kulturminister med, så kunne hun stå og tage de moralske kugler for ham, lyder vurderingen fra Kim Bach, der bider mærke i, at der ellers er god plads i kronprinsen officielle kalender.

Kronprins Frederik har nemlig ifølge kongehusets officielle kalender fri 20. november, hvor VM starter, og indtil videre har han også ifølge kalenderen fri resten af november.

- Det tyder på, at han rigtig gerne ville af sted, vurderer kongehuskommentatoren.

I flere år op til slutrunden har Ekstra Bladet blandt andet dokumenteret slavelignende forhold samt brud på menneskerettigheder i Qatar

Blodbold: Qatars brutale metoder