Efter rod i rangen: Nu er det officielt

Søndag morgen er prins Joachims fire børn - Nikolai, Felix, Henrik og Athena - vågnet op med et nyt navn.

Da rådhusuret slog 2023 ind, forsvandt deres titler som prinser og prinsesse, og fire af dronningens børnebørn er ikke længere medlem af kongehuset.

Nu er det officielt slut med at være prinser for Nikolai og Felix. Foto: Jonas Olufson

Først omkring klokken 9.30 på årets første dag er kongehuset dog vågnet og har fået rettet titlerne.

Det er anden gang på under en uge, at der er rod i rangen på kongehusets hjemmeside. Onsdag begik kongehuset den brøler, at de fem dage før tid fjernede børnenes titler.

- Det er en beklagelig teknisk fejl, som nu er blevet rettet, lød det onsdag kortfattet fra kongehusets kommunikationsafdeling til Ekstra Bladet.

Kongehusets brøler overraskede ikke Ekstra Bladets kongehuskommentator Kim Bach. Han fortalte onsdag, at fejlen sendte et ret klart signal om, hvad prins Joachims børn betyder for kongehuset.

- Der ville ikke være nogen, der turde at lave den her fejl med dronningen og så lade vær med at rette den øjeblikkeligt. Der ville heller ikke være nogen, der ville lave denne fejl med kronprins Frederik, kronprinsesse Mary eller deres børn. Det her viser bare, hvor udstødte de egentlig er, sagde Kim Bach.

Dronning Margrethe satte i sin nytårstale selv ord på, hvad sagen om de fratagne titler har betydet for familien.

'For de fleste af os er familien noget af det vigtigste i vores liv. Vi følger hvordan vore børn udvikler sig, og hvordan de tager fat på tilværelsens udfordringer på hver deres måde. Vi glæder os, og vi bekymrer os, og vi vil så gerne, at det skal gå dem godt.

Jeg omfatter hele min familie med stor kærlighed til alle tider. Vanskeligheder og uenighed kan opstå i enhver familie, også i min. Det har hele landet været vidne til.

At forholdet til Prins Joachim og Prinsesse Marie er løbet ind i vanskeligheder, gør mig ondt', sagde hun.