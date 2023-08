Efter skandale: Mary er tilbage

Det udviklede sig til en regulær skandale, da kronprinsesse Mary i 2016 indviede Aabybro Skole i Jammerbugt Kommune.

Fredag middag er Mary tilbage til en ny skoleindvielse i den nordjyske kommune, og noget tyder på, at de vil gøre sig umage for, at kronprinsessen ikke igen bliver omdrejningspunkt for en særdeles kedelig sag.

Da Mary tilbage i 2016 mødte op for at indvie Aabybro Skole, var de 27 elever i skolens specialklasse ikke stede ved det royale visit. De var i stedet sendt på tur.

Det var skolens beslutning, at klassen skulle på udflugt netop den dag, fordi fagfolk angiveligt havde vurderet, at det var bedst, at de ikke var til stede til begivenheden. Skolelederen, Kristina Fooken Jensen, udtalte umiddelbart efter hændelsen, at sorteringen ikke var sket, fordi børnene ikke måtte blive set.

Trak i land

Den forklaring var der ikke mange, der troede på, og kort efter måtte hun trække i land og forklare sig en pressemeddelese.

- Jeg er oprigtig ked af at erfare, at der er elever, der har fået besked på, at de ikke kunne deltage i dagen. Desværre bliver jeg først bekendt med, at det har forholdt sig sådan, efter den officielle indvielse havde fundet sted, lød det fra skolelederen.

Sagen udviklede sig dengang yderligere dramatisk, da en far overfaldt skolens afdelingsleder, der faldt og måtte en tur på sygehuset.

Som i 2016 er det i dag Mogens Christen Gade, der er borgmester i Jammerburgt Kommune, og til Nordjyske siger han op til dagens indvielse af Skolecenter Jetsmark, at han er ærgerlig over den gamle sag, som han kalder en menneskelig fejlvurdering, man har lært af.

Forældrene bestemmer

I forbindelse med klipning af båndet til Skolecenter Jetsmark har man derfor ladet det være op til forældrene til børn i skolens specialtilbud at vurdere, om deres barn skal være til stede, når Mary kommer.

- Alle børn er inviteret, så de har mulighed for at deltage eller melde afbud. Og det gælder for alle børn, uanset om man går i specialafdelingen eller ej. Der kan jo godt være nogle elever, hvor sådan et arrangement kan være overvældende, eller hvor forældrene er bekymrede, siger han til Nordjyske.

Ifølge borgmesteren har forældrene til en lille håndfuld elever valgt, at deres barn ikke skal deltage i det royale besøg.