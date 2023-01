Eks-prins Nikolai: - Det er en underlig følelse

I går stod han op som prins, her til morgen er han vågnet som greve. Nu sætter den 23-årige eks-prins ord på, hvordan det føles

Det er ikke kun et nyt år, 23-årige Nikolai og hans søskende i dag vågner op til.

I går var de prinser og prinsesse af Danmark - det er de ikke i dag.

Deres farmor, dronning Margrethe, besluttede i efteråret at tage de titler fra dem, som de har båret, siden de blev født, og da rådhusuret slog 2023 ind, var prins Nikolai, prins Felix, prins Henrik og prinsesse Athena fortid.

Da klokken ramte midnat, blev de reduceret til at være henholdsvis grever af Monpezat og komtesse af Monpezat.

Dronningens beslutning har taget hårdt på både prins Joachim og på hans fire børn. Tilbage i september formulerede Joachim det med ordene, 'det er aldrig sjovt at se sine børn blive gjort fortræd', og ingen var i tvivl om, at temperaturen i familien var langt under frysepunktet.

Nu sætter Nikolai - tidligere prins og nuværende greve - ord på, hvordan det er at vågne op med en anden identitet end den, han har levet med i 23 år.

- Det er en underlig følelse og en oplevelse, jeg gerne have været foruden, siger Nikolai gennem grevinde Alexandras presserådgiver, Helle von Wildenrath Løvgreen.

- Men nu er det som det er. Jeg vil resten af mit liv være stolt over de år, hvor jeg fik lov at være prins til Danmark, lyder det fra eks-prinsen.

Brøler

Især Nikolai har gjort brug af sin nu tidligere titel rent professionelt.

Den 23-årige greve har ved siden af sit studie på CBS arbejdet som model med stor international anerkendelse. Her har blandt andre modehuse som Burberry og Dior hyret prins Nikolai.

Allerede onsdag fik Nikolai og hans tre søskende en forsmag på, hvordan det er, at titlen som prins og prinsesse er væk. Kongehuset begik noget af en brøler i den i forvejen betændte sag om dronningens fire børnebørn.

Ved en fejl var titlerne allerede midt på ugen fjernet, og Joachims børn erklæret færdige som medlemmer af kongehuset før tid.

- Det er en beklagelig teknisk fejl, som nu er blevet rettet, lød det kortfattet fra kongehusets kommunikationsafdeling til Ekstra Bladet.

Søndag formiddag er titlerne dog nu på plads på kongehusets hjemmeside.

