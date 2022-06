Ekspert: - De burde have holdt sig væk

Kronprinsparret har valgt, at de hverken vil forsvare eller forklare beslutningen om at lade prins Christian og prinsesse Isabella gå på Herlufsholm.

Alligevel er der kommet royale kvæk hist og her, når journalister har stukket mikrofonen frem, og det undrer Ekstra Bladets kongehusekspert Kim Bach.

- De kan ikke bare stå og mundhugges med journalister ved tilfældige pressemøder. Hvad så med næste gang? Skal de så også løbe med på den?

Men når kongehuset nu har valgt den strategi, undrer det ham dybt, at både Mary og Frederik på det seneste har deltaget i offentlige arrangementer.

- Jeg tror, de vælger rigtigt i at holde mund, men at de så vælger at fremvise den arrogance, synes jeg, er forkert.

- Man kan undre sig over, at Mary alligevel vælger at møde op til et arrangement på en skole, hvor de taler om mobning.

- Det er jo tåbeligt, at når de først har valgt det ophøjede. Så burde de nok have aflyst skolebesøget og Frederiks besøg på designmuseum.

- De burde have holdt sig væk, til at der lå en løsning. Og så burde de have sparket den advokat, der er i gang med en undersøgelse, i røven og sagt, at 'nu bliver du færdig, så vi kan komme på sommerferie med en god løsning'.

- Det virker ikke professionelt, siger Kim Bach.

Kronprins Frederik burde have holdt sig ude af rampelyset, indtil advokatundersøgelsen af Herlufsholm er klar, mener kongehusekspert Kim Bach. Foto: Henning Hjort

Ikke vant til modvind

- Hvorfor opfører de sig ikke professionelt?

- Det kan ganske enkelt være fordi, de ikke er vant til at være i modvind, siger Kim Bach.

Han vurderer, at kongehuset før udmeldingen om, at lade børnene fortsætte på Herlufsholm, har sikret sig, at skolens bestyrelse tager hånd om problemerne, når advokatundersøgelsen ligger klar.

- Så kan kongehuset sige 'se, de har virkelig taget sig sammen, det er slet ikke den samme skole som i går'. Men så længe de venter på, at det sker, så har de svært ved at kommentere på noget som helst.

- Så de skal ikke lade sig rokke af, at de jagtes af journalister og folkestemningen måske er ved at vende lidt?

- Nej, for de er nødt til at tænke langsiget. De kan ikke bare skifte strategi, som vinden blæser.

Ekstra Bladets kongehusekspert Kim Bach mener, at Mary og Frederik burde gå i flyverskjul indtil advokatundersøgelsen af Herlufsholm er offentliggjort. Foto: Linda Johansen

De gør det rigtige

Lektor ved Saxo-Instituttet og ekspert i kongehuset, Sebastian Olden-Jørgensen, er enig i, kronsprinsparret bør holde sig for gode til at udtale sig.

- Når debatten om Herlufsholm er så følelsebetonet og ophedet, så er det, at holde lav profil, et oplagt alternativ.

- De kan ikke undgå at sige noget forkert, som folk hidser sig op over eller misforstår, siger Sebastian Olden-Jørgensen.

I stedet skal Mary og Frederik vente på undersøgelsen af forholdene på Herlufsholm.

- Skolen har lagt sig fladt ned, og nu kommer der en undersøgelse, og så må man vente på den. Man kan ikke tillade sig at reagere alene på grundlag af den TV 2-udsendelse. I hvert fald ikke, hvis man skal fremstå som seriøse, og det er kongehuset nødt til.

- Deres problem er selvfølgelig, at de ikke kunne vente med at træffe beslutningen om deres børns skolegang. Hvis de skulle gå på en anden skole, skulle det jo arrangeres nu, siger Sebastian Olden-Jørgensen.

Kronprinsesse Mary blev mødt af adskillige spørgsmål, da hun besøgte Haslev Idrætsefterskole for at tale om mobning. Foto: Per Rasmussen

Vanskelig situation

- Vurderer du det her til at være en alvorlig krise for kongehuset?

- Nej, for kongehuset har ikke haft noget som helst ansvar. De er ramt indirekte. De har ikke noget medansvar, og der er ikke nogen, der så meget som har antydet, at kongehusets medlemmer skulle have foretaget sig noget upassende. Måske lige bortset fra indtagelse af lidt alkohol - og det er der jo ikke nogen, der kan hidse sig op over, siger Sebastian Olden-Jørgensen, der dog medgiver, at kongehuset står i en svær situation.

- De forsøger ikke at tage stilling og forholde sig nogenlunde sagligt og neutralt og ikke foregribe noget – og det er vanskeligt, siger Sebastian Olden-Jørgensen.

Også Kim Bach vurderer, at hele Herlufsholm-sagen har skabt grå hår i de royale gemakker.

- Hvis de nu har lovet børnene, at de må gå Herlufsholm, og børnene glæder sig, og de elsker skolen, så er det også svært på et menneskeligt plan at sige, 'det går sgu ikke, vi er nødt til at redde kongehuset og i hvert fald den ældstes apanage i al evighed'.

