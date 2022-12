Ekspert: - Det her bliver brænde på bålet

Dronningen har netop afsluttet sin 51. nytårstale, og det blev en særlig en af slagsen.

Her valgte hun nemlig at omtale den krise, som kongehuset har været igennem, siden hun valgte at afskaffe prinse- og prinsessetitlerne hos prins Joachims børn før tid.

- At forholdet til prins Joachim og prinsesse Marie er løbet ind i vanskeligheder gør mig ondt, lød det fra dronning Margrethe i nytårstalen.

Men faktisk skulle hun måske bare have ladet være at nævne det overhovedet. Sådan lyder det i hvert fald fra William Atak, som er ekspert i Shitstorms.

- Det hun gjorde i talen, det er værre, end hvis hun slet ikke havde nævnt krisen. Hun nævner jo slet ikke børnebørnene i den forbindelse, og hun tager ikke rigtig ansvar for noget. Det virker meget overfladisk, siger han til Ekstra Bladet.

Brænde på bålet

William Atak mener, at dronningen havde to valgmuligheder, men at hun ikke brugte nogen af dem.

- Hun kunne jo have gjort to ting, hun kunne have ladet være med at sige noget om det, hvilket de fleste nok havde forventet, eller hun kunne have taget ansvar og sagt undskyld. I stedet gør hun ingen af delene, men vælger at komme vagt omkring det, og det tror jeg kommer til at skabe yderligere konflikter.

- Hvordan det?

- Fordi nu vil kritikerne af kongehuset jo endnu engang tænke, 'jamen, hvorfor taler hun ikke mere åbent omkring det? Hvorfor nævner hun ikke børnebørnene?' og så har man balladen.

William Atak tror desuden også, at konflikten igen vil komme til at fylde i mediebilledet.

- Medierne vil jo nok også begynde at jagte prins Joachim og Alexandra, for at finde ud af hvad de synes om, at deres børn ikke blev nævnt, eller at dronningen ikke tog ansvar direkte.

- Så på den måde kan det, at dronningen valgte at gøre det på denne her måde, være brænde på bålet.

Det skulle hun havde gjort

William Atak kommer også med sit bud på, hvordan han synes, at dronning Margrethe skulle have grebet talen an.

- Jeg tror, at donningen er blevet rådgivet til at gøre det på den underspillede facon, fordi en nytårstale traditionelt set ikke skal handle om kongehusets interne konflikter.

- Men nu hvor netop denne konflikt har fået så meget opmærksomhed i løbet af året, så synes jeg det havde været bedre, at dronningen havde sagt direkte undskyld og havde nævnt børnebørnene. På den måde viser hun stadigvæk, at hun er en stærk og handlekraftig dronning, som også tør tage ansvar.

- Og det ville hendes popularitet sagtens have kunnet klare, afslutter William Atak.

