Ekspert: Farlig strategi

Kongehusekspert mener, at det havde været klogest, men ikke lettest at finde en anden skole end skandaleramte Herlufsholm til prins Christian og lillesøster Isabella

Fingre i numsen om natten og blodige tæsk på dansegulvet.

Det er blandt de uhyggeligt fortællinger, der er dukket op i forbindelse med beskrivelsen af kulturen på Herlufsholm i den meget omtalte TV 2-dokumentar 'Herlufsholms hemmeligheder'. En kultur, som kongehuset og kronprinsparret er nødt til at forholde sig til med snart to børn på kostskolen.

Derfor er deres valg om at lade prins Christian og prinsesse Isabella gå på den skandaleramte skole i det kommende skoleår ikke det smarteste, lyder kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensens vurdering.

- Det klogeste havde været at trække børnene ud af skolen, men ikke det letteste. Det ville have betydet, at prins Christian skulle til at skifte skole. Men hvis de ville være sikre på ikke at havne i nye problemer, så ville det sikreste have været at trække deres børn ud nu, siger han og fortsætter.

Farlig beslutning

- Kronprinsparret kan havne i alvorlige problemer, hvis der kommer nye ting frem om kulturen på Herlufsholm, siger eksperten til Ekstra Bladet og kalder deres beslutning for 'farlig'.

- Den strategi, de har valgt, kan vise sig at være farlig, hvis der dukker nye ting op. Jeg vil kalde det noget af et sats fra kongehusets side at lade deres børn gå der, siger Lars Hovbakke Sørensen.

Kronprinsen talte uden om, da Ekstra Bladet spurgte ham ind til, hvorvidt prinsesse Isabella skal gå på Herlufsholm.

- Hvis ikke grænsen går ved de ting, der er kommet frem fra skolen, hvor går grænsen så for kongehuset?

- Man må tolke det sådan, at grænsen går ved, at der bliver rettet op på tingene på Herlufsholm fremadrettet og meget hurtigt. Ellers bliver de nødt til at trække deres børn ud af skolen.

Frit valg

-Hvilket signal sender deres beslutning?

- Den sender det signal, at de regner med at skolen får rettet op på de de ting, der har været galt dernede. Det har været forfærdelige ting, som kronprinsparret tror på bliver bragt i orden meget hurtigt, siger Lars Hovbakke Sørensen, der mener, at Frederik og Mary havde masser af alternativer til deres valg om at lade deres børn gå på skandaleskolen.

- Der er ingen tradition for, at kongebørn går på Herlufsholm. Så de kunne have valgt en hvilken som helst anden skole. Uden problemer, understreger han.