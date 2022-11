Ekspert: Kan være Joachims hævn

Sommeren 2023 bliver enden på prins Joachim og prinsesse Maries eventyr i Paris, hvor parret har boet og arbejdet siden 2020.

Det fortalte prinsen onsdag i et interview med Billed-Bladet, hvor han gjorde det klart, at både han og prinsesse Marie forlader Frankrig og deres jobs på den danske ambassade i Paris, når kontrakten til sommer udløber.

Og det at prinsen selv - helt ud af det blå - vælger at melde noget så drastisk ud om sin fremtid i Billed-Bladet, ser Ekstra Bladets kongehuskommentator, Kim Bach, som et klart tegn på, at det endnu ikke er lykkedes kongehuset at finde fælles fodslag.

- Det er helt tydeligt, at kommunikationsstrategien ikke er koordineret. Det virker som om, det er lidt på trods, at han selv går ud og fortæller, at han stopper i Paris. Det er et klar signal om, at familien ikke har fået talt sig til rette, lyder det fra Kim Bach, der fortsætter:

- Sådan en solomelding er et helt åbenlyst tegn på, at der stadig ikke er fælles fodslag.

Prins Joachim og prinsesse Marie flyttede til Frankrig i 2020. Til sommer forlader de landet. Foto: Stine Bidstrup

Da prins Joachim tilbage i 2020 tiltrådte sin stilling som forsvarsattaché på den danske ambassade i Paris, blev det officielt meldt ud via en pressemeddelse fra Forsvarsministeriet, ligesom også kongehuset via deres hjemmeside offentliggjorde et billede af prinsen på sit kontor med teksten:

'H.K.H. Prins Joachim er i september 2020 tiltrådt som forsvarsattaché på Den Danske Ambassade i Paris.'

Denne gang blev det altså blot meldt ud via et interview med Billed-Bladet.

Hævn

Udmeldingen fra prins Joachim kommer i kølvandet på den massive krise kongehuset har befundet sig i, siden dronning Margrethes skelsættende beslutning om at fratage prins Joachims børn deres titler som prinser og prinsesse til nytår.

- Det kunne være fristende at tolke det som en slags hævn, men det kan jeg af gode grunde ikke vide. Joachim og Marie blev de facto deporteret til Frankrig, og med det der er sket med børnenes titler, gider de ikke finde sig i mere, siger Kim Bach, der kalder det 'besynderligt', at udmeldingen kommer netop nu.

- For mig at se, er det besynderligt at prins Joachim ikke at venter med at melde noget ud, til han rent faktisk har et nyt job. Det virker ikke så rationelt, siger Kim Bach og fortsætter:

- Men der er næppe tvivl om, at det er et aktivt valg, at han stopper. Han ville godt have kunnet fortsætte som forsvarsattaché i Paris. Han har jo ikke jokket i spinaten dernede.

Prins Joachim tiltrådte stillingen som forsvarsattaché i september 2020. På det tidspunkt lød kontrakten på tre år med mulighed for forlængelse. Men det har han altså nu besluttet ikke at forfølge.

Prinsen uddyber ikke over for Billed-Bladet, hvad der ligger til grund for hans beslutning om ikke at forlænge sin kontrakt, ligesom han heller ikke fortæller, hvad der så skal ske. Men han fortæller, at 'de rette instanser, myndigheder og personer' ved, hvad han vil, så han venter kun på, at telefonen ringer.

Ekstra Bladet har været i dialog med kongehusets kommunikationsafdeling, som oplyser, at kongehuset ikke ønsker at kommentere sagen.

