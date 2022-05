Ekspert: Mulighed for royalt exit fra Herlufsholm

Hvis ikke der bliver rettet op på nogle tydelige mangler på Herlufsholm, så kan kronprinsparret måske stoppe med at have deres børn på kostskolen.

Det er vurderingen fra historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen, efter at kronprinsparret har reageret på en TV 2-dokumentar, som afslører krænkelser og voldelig kultur på den berømte kostskole.

I et opslag på kongehusets Facebook-side skriver kronprinsparret blandt andet, at 'det er helt uacceptabelt', hvad der bliver afsløret i dokumentaren.

De skriver også, at de som forældre forventer, at skolen sikrer en anden kultur.

Lars Hovbakke Sørensen læser opslaget som, at kronprinsparret kan beslutte sig for at stoppe med at have børn på skolen, hvis der ikke bliver gjort nok.

- Kronprinsparret signalerer med opslaget, at de tager meget skarp afstand fra det, der foregår på Herlufsholm, og den kultur, der er på skolen, siger Lars Hovbakke Sørensen.

- De lægger også op til, med den måde de formulerer sig på, at hvis ikke der meget hurtigt bliver rettet op på forholdene, så er det åbent, om de vil blive ved med at have de kongelige børn gående på Herlufsholm, siger han.

Kronprinsparrets ældste søn, 16-årige prins Christian, har været elev på skolen siden august sidste år.

Efter planen skal parrets ældste datter, prinsesse Isabella, begynde i 9. klasse på Herlufsholm efter sommerferien.

TV 2-dokumentaren om Herlufsholm sendes torsdag aften. En række tidligere elever står frem i dokumentaren. Her fortæller de om forskellige episoder med vold, seksuelle krænkelser og mobning.

Blandt andet kan en tidligere elev, der i dokumentaren er anonym, berette om, at det var normal praksis, at ældre elever tæskede de yngre.

Ledelsen på Herlufsholm har afvist at kende til den kultur, der beskrives i dokumentaren. På skolens hjemmeside hedder det dog, at en uvildig undersøgelse er sat i gang.