Ekspert om dronningens vaccination: - Et meget fint signal

At dronningen deler nyheden om sin vaccination, sender et fint signal, mener ekspert i retorik

Dronning Margrethe har 1. januar fået første skud af coronavaccinen.

Selvom en kongehus-ekspert tidligere i dag har kaldt det 'uklædeligt', at hun så tidligt har fået et af de eftertragtede stik, så mener en anden ekspert, at nyheden sender et vigtigt signal.

Det er faktisk helt bevidst, at kongehuset deler nyheden om dronningens vaccinestik med hele Danmark, vurderer Trine Nebel, der er journalistisk lektor på SDU, og som i mange år har beskæftiget sig med blandt andet kongehusets taler og retorik.

- Jeg tænkte ved mig selv, at det var egentlig meget fint, at hun som gammel gik forrest - og så alligevel ikke helt forrest. Det synes jeg, at der var et meget fint signal i.

Bommert: - Det er faktisk ikke helt rigtigt

Alle sejl må sættes til

Trine Nebel tror, at det kan få skeptikere til at beslutte sig for at lade sig vaccinere mod coronavirus, hvilket er frivilligt.

- Man kan sige, at det er jo en begivenhed, som man lige så godt kunne have holdt privat. I princippet kan man sige, at det ikke rigtig vedkommer nogen, hvornår eller om Margrethe vil lade sig vaccinere, siger hun og fortsætter:

- Man kan næsten se for sig, at der sidder en ældre dame med blottet overarm og lader sig stikke, og hvis det billede kan få nogen til identificere sig med Margrethe og sige, så gør jeg det også, så er det indsatsen værd. Alle sejl må sættes til, og jeg tror, det er ud fra den præmis, man har meldt det ud.

Vilde med dronningens tale

Og det er der altså et budskab i, mener Trine Nebel.

- Der er et signal i, at sige 'selvfølgelig skal jeg ikke have den først, men når jeg får den tilbudt, så siger jeg ja tak, fordi det er det eneste fornuftige at gøre'.