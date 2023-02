Ekspert: Ville være et kæmpe tab for Carlsberg

Det ville være et stort prestigetab for ølgiganten Carlsberg, hvis kongehuset dropper dem som kongelig hofleverandør, vurderer en ekspert

Den danske ølgigant Carlsberg tjener styrtende på sine aktiviteter i Rusland.

Samtidig kan ølgiganten bryste sig af det fornemme og anerkendte prædikat som kongelig hofleverandør, som - ifølge kongehusets hjemmeside - er 'en særlig anerkendelse af en virksomhed ud fra en vurdering af kvalitet, forretningsførelse, samfundsansvar og ordentlighed'.

- Man kan godt kalde det en blåstempling af et brand. Så mange kongelige hofleverandører har de jo ikke, siger Halldor Halldorsson, der er chef for branding og relations i Danish Export Association.

- Det er en anerkendelse, og det giver nogle pluspoint særligt i Danmark og i de asiatiske lande, tilføjer Halldor Halldorsson.

Sidste år valgte kongehuset at fratage den danske skokoncern Ecco, der ligesom Carlsberg huserer i Rusland, prædikatet som kongelig hofleverandør.

- På baggrund af en samlet vurdering af Ecco er det blevet besluttet, at virksomheden med virkning fra 16. april næste år (2023, red.) ikke længere kan benytte prædikatet kongelig hofleverandør, udtalte kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, til Berlingske i 2022.

Og skulle det samme ske for Carlsberg, så ville det være et kæmpe tab, vurderer Halldor Halldorsson.

- Det ville være et kæmpe prestigetab og noget, man ville bemærke, og ikke kun i Danmark, siger Halldorsson.

Ekstra Bladet har været i kontakt med kongehuset, som ikke ønsker at kommentere sagen:

'Kongehuset kommenterer af princip ikke på forhold til leverandører og samarbejdspartnere', oplyser kongehusets kommunikationsafdeling.

Tavshed

Carlsberg tjente 543 millioner kroner på det russiske marked alene i anden halvdel af 2022, og kigger man på hele sidste år, præsterede koncernen et overskud på 1,9 milliarder kroner alene i Rusland.

Dermed er Rusland en guldrandet forretning for den danske ølkæmpe, der ellers var hurtig på aftrækkeren og i marts 2022 proklamerede, at de ville trække sig fra det russiske marked.

- Vi har taget den vanskelige beslutning og umiddelbare beslutning om at afhænde alle vores forretninger i Rusland, hvilket vi mener er den rette ting at gøre i den nuværende situation, lød det dengang i en pressemeddelelse fra Carlsberg. Her over ti måneder senere er det dog fortsat ikke sket.

Carlsberg har tidligere meddelt, at de forventer at have en underskrevet kontrakt med køberen af deres russiske del af forretningen inden sommeren 2023.

Overskuddet, som Carlsberg lavede i 2022, skal ses i lyset af, at koncernen i løbet af sidste år har nedskrevet værdien af sit russiske forretningsben. Nedskrivningen lyder på knap 10 milliarder kroner. Koncernen har på den måde allerede indregnet et potentielt tab på salget af den russiske forretning i deres regnskab.

På årsdagen for Ruslands invasion af Ukraine deltog kronprinsparret i Folketingets gudstjeneste. Her forsøgte Ekstra Bladet uden held at få svar på, hvordan kronprinsparret har det med, at Carlsberg fortsat har aktiviteter i Rusland.