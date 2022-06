Eksperter: Kronprinsparret havde intet valg

Efter halvanden måneds krumspring tog kronprinsparret søndag endelig en beslutning om at hive Prins Christian ud af skandaleskolen Herlufsholm.

Det sker, efter hele skolens bestyrelse lørdag gik af, efter at have modtaget en benhård kritik fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), som varslede en række sanktioner.

Kongehusekspert Lars Hovbakke mener, at kritikken fra STUK er så sønderlemmende, at kronprinsparret ikke ville kunne gøre andet.

- Det, der var ved at udvikle sig til en stor krise, har man fået afværget ved denne her beslutning. Og det var klogt gjort, inden det udviklede sig til en af de største kriser i kongehuset i mange år, siger han til Ekstra Bladet.

Foto: Keld Navntoft/Kongehuset

Tidligere har kronprinsparret meddelt, at de ville vente med at træffe en beslutning, til resultaterne af en igangværende advokatundersøgelse var færdige.

- Det er ikke hvem som helst. Det er en offentlig myndighed, og dét kombineret med den kradse kritik af Herlufsholm, gør, at kongehuset ikke havde noget andet valg end at handle. Det er noget der virkelig vil ramme Herlufsholm hårdt, og som og afslører nye ting i detaljer, som danskerne ikke var klar over.

Kronprinsparret har tidligere givet udtryk for, at danskernes indstilling til hele Herlufsholm-sagen også har gjort indtryk på dem. Og Lars Hovbakke mindes ikke, at kongehuset tidligere har taget folkestemningen til indtægt på den måde.

- Hvis ikke det var kommet kritik fra STUK nu, så tror jeg, de havde holdt fast i at vente på advokatundersøgelsen. Man har historisk aldrig bøjet sig for folkestemningen. Men det her er anderledes, fordi det tilsyneladende vedrører direkte ulovligheder ifølge STUK. Når man tidligere talte om kronprinsens medlemskab i den olympiske komite, så var der ikke tale om ulovlige ting eller noget, der gik ud over børn.

Har du et bud på, hvor de nu skal gå i stedet?

- Det kan næsten være hvor som helst. Der er ingen, der siger, det skal være privatgymnasium eller en kostskole. Det kan jo lige så godt være offentligt gymnasium. Det gjorde prinsen jo i folkeskolen, det var en kommunal folkeskole. Og uanset, hvad de vælger, så vil det være et valg, som jeg tror, der vil være stor opbakning til, fordi danskerne synes, det er den rigtige beslutning at forlade Herlufsholm.

William Atak er ekspert i branding og shitstorme. Pr foto

Strategisk timing

Spørger man kommunikationsekspert med speciale i shitstorme William Atak kommer udmeldingen på et nøje tilrettelagt tidspunkt.

- Det her er den første mulighed, de har haft, siden de meldte ud, at de havde brug for mere viden. Det helt rigtige havde dog været, at man havde gjort det noget før, siger William Atak.

Han tilføjer desuden, at det enorme pres fra folket formentlig har spillet en stor betydning i beslutningen om at droppe skandaleskolen, men han tvivler på, at det nødvendigvis får langsigtede konsekvenser for kronprinseparrets omdømme.

- Der er kommet ridser i lakken, men kronprinsparret kan tillade sig at trække den længere end så mange andre, der ikke er folkekære, siger William Atak og tilføjer, at han tror, at shirtstormen vil lægge sig inden længe.

