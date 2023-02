Eksperter om dronningens valg: Derfor stiller hun op nu

To eksperter er begge enige om, at Margrethes snak om krig i stort interview med Weekendavisen er et vigtigt signal at sende for hende, men ifølge eksperterne bruger hun også krigen som løftestang til at skøjte meget let hen over egen familiekrise

Et nyt stort interview med dronning Margrethe i Weekendavisen har vakt opsigt, og Ekstra Bladets kongehuskommentator, Kim Bach, er ikke i tvivl om, hvorfor regenten har sagt ja lige nu.

- Dels tager hun kuglen for sin søn i forhold til det med prinse- og prinsessetitlerne. Hun spiller offerrollen. Hun tager offeret på sig - på sine skuldre. Og dels griber hun muligheden for at spille på, at der er en krig. Hvad gør statsledere, der gerne vil have folks opbakning? De bruger altid krigen som bagtæppe.

- Hvordan det?

- Så har man meget større chance for at opnå sympati. Hun skruer jo op for krigsretorikken på en måde, som man aldrig i nyere tid har set en dansk monark gøre.

- Benytter hun krigen som løftestang til at komme ud med nogle synspunkter om f.eks. egen familiekrise?

- Ja, det vil være min vurdering. Hun ofrer sig for nationen, hun ofrer sig for pligten - det er det, der er signalet, og så er krigen en fantastisk anledning, for så kan hun give det hele patos med, at Putin er ond, har øjne som en haj osv.

- Så lidt simpliceret mener du, at hun udnytter én krise til at tage brodden af sin egen?

- Sådan kan man sådan set godt simplificere det, ja.

Artiklen fortsætter under billede og boks ...

Kim Bach er Ekstra Bladets kongehuskommentator. Foto: Linda Johansen

Kommunikationsekspert med speciale i shitstorme, William Atak, roser dronningens retorik og valg:

- Hun siger de helt rigtige ting i forbindelse med en krig, som alle kan forholde sig til, så vi alle føler, hun er vores dronning. Når der så bliver sneget noget ind omkring det andet, vi gerne vil høre om, så rammer hun kort de rigtige svar, hvor hun fremstår som dronning og moder, der beskytter kronprinsen.

- Bruger hun en tragedie til at tale om kaosset i egen familie, tror du?

- Præcis, og hun har jo fokus på det, hun udadtil gerne vil have skal fylde meget mere i folks tanker lige nu i forhold til hendes egen 'lillebitte familiekrise'. Det er jo det signal, hun vil sende: Der er krig i Europa med forfærdelige Putin, der banker på vores dør lige om lidt. Strategisk starter hun med at tale om krig - noget, vi alle er påvirkede af. Hun er fandeme dygtig.

Atak fortsætter:

- Tro mig - alt, hun siger, er nøje planlagt. Det er så kort, så præcist, og det får folk til at tænke 'nåårh, den søde mor. Hun tænker på sit barn og på, at det ikke skal være en intern fejde mellem brødrene, mens hun tager skraldet'. Det kunne simpelthen ikke være gjort bedre.

- Hun blæser hen over familiekrisen, så folk tænker, at det slet ikke handler om den. Men det er jo præcis det, det OGSÅ handler om. At lægge låg på det her på den mest professionelle måde.