EM-hyldest: Prins Christian vækker vild begejstring

Den danske tronarving prins Christian følger i den grad med i Danmarks EM-kampe.

Lørdag er ingen undtagelse, og her er han hoppet i landsholdstrøjen med Christian Eriksens nummer ti på ryggen, imens han ser braget imellem Danmark og Tjekkiet.

Dermed sender han en hilsen til den danske stjerne, der for et par uger siden faldt om med hjertestop på banen i Parken.

Lørdag følger prins Christian med i Danmarks EM-kamp fra en noget mindre skærm end vanligt.

'Teknikken fejlede, men gudsketakkelov for et alternativ. Trods størrelsen er det med spænding, at vi følger tæt (meget tæt) med i aftenens store kamp….. og det ser godt ud!', lyder det fra prins Christian i et opslag på Instagram.

På bare få minutter har billedet fået over 23.000 likes og massevis af kommentarer.

I kommentarsporet vælter det ind med rosende ord til den danske prins.

'Elsker Christians trøje', skriver en.

'Jeg elsker alt ved det billede', skriver en anden.

Prins Christian ses her sammen med kronprins Frederik og statsminister Mette Frederiksen i Parken under EM-kampen imellem Danmark og Rusland. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

'Det bedste billede jeg har set i dag. Danmarks fremtid', skriver en tredje.

Prins Christian har tidligere været i Parken for at se Danmark i aktion, blandt andet da Danmark spillede mod Rusland i Parken.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Se videoer fra EM-feberen i hele Danmark: